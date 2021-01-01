سرقة محل ذهب لازوردي داخل كمبوند شهير .. الكاميرات ترصد الص



سرقة محل ذهب لازوردي سرقة محل ذهب لازوردي

حصل القاهرة 24، على صور المشتبه بهم في واقعة سرقة محل ذهب لازوردي في كمبوند شهير بمدينة القاهرة الجديدة، والتي رصدتها كاميرات المراقبة؛ وذلك بعد بلاغ من إدارة المحل بسرقة بعض المشغولات الذهبية.



تفاصيل واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية من محل لازوردي

وشكَّل رجال مباحث القاهرة الجديدة، فريق بحث لكشف ملابسات واقعة سرقة محل ذهب لازوردي في كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة، بعد بلاغ من إدارة المحل بسرقة بعض المشغولات الذهبية.



ويواصل رجال المباحث تفريغ الكاميرات، الموجود بمحل ذهب لازوردي والموجود بمحيط المكان، للوقوف على ملابسات وتفاصيل واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل المحل.

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واقعة سرقة بعض المشغولات الذهبية من محل لازورديوتلقى رجال مباحث قسم شرطة التجمع الأول، بلاغا، يفيد بسرقة بعض المشغولات الذهبية من محل لازوردي في كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة.وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، يفيد باكتشافها سرقة مشغولات ذهبية من داخل الشقة سكنها، واتهمت جارتها بارتكاب الواقعة.سرقة مشغولات ذهبية بالتجمعوبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها جارتها- ربة منزل، لها معلومات جنائية.وقننت الأجهزة الأمنية إجراءاتها وتم استهدافها وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة.وأقرت المتهمة بأنها نظرًا لترددها على المجني عليها بالشقة محل سكنها، وعلمها باحتفاظها بمشغولات ذهبية، خططت لسرقتها، وفي سبيل ذلك تمكنت من مغافلتها والاستيلاء على المسروقات المشار إليها، أثناء زيارتها.وأضافت بتصرفها في المسروقات بالبيع لدى عميليها سيئ النية، 2 من أصحاب محلات المصوغات الذهبية، لأحدهم معلومات جنائية، فتم ضبطهما وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمة؛ أيداها، وأقرا بعلمهما بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة، وباستدعاء المجني عليها، تعرفت على المضبوطات، واتهمتهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.