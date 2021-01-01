فيديو .. للحظة ضرب السفينة الحربية الروسية "موسكوفا"



ضرب السفينة الحربية الروسية ضرب السفينة الحربية الروسية



تداولت وسائل إعلام أوكرانية وغربية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة استهداف السفينة الرئيسية للأسطول الروسي بالبحر الأسود، موسكوفا.



وأعلنت القوات الأوكرانية أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة نتيجة حريق دون الاعتراف بوقوع هجوم.



وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو إن أوكرانيا ضربت طراد الصواريخ الموجهة "موسكفا" بصاروخين تسببا في "أضرار جسيمة".

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وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن السفينة تضررت، مع عدم الإشارة إلى أي هجوم أوكراني.وقالت إن الذخيرة التي كانت على متنها انفجرت نتيجة حريق لم تعرف أسبابه حتى الآن، وأضافت أنه تم إجلاء الطاقم بأكمله.وإذا تأكد غرق الطراد فستكون تلك ضربة كبيرة لروسيا، بعد تضرر حاملة الدبابات أورسك واشتعال النار فيها في هجوم في بيرديانسك في بحر آزوف نهاية الشهر الماضي.