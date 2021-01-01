فيديو .. للحظة ضرب السفينة الحربية الروسية "موسكوفا"

تداولت وسائل إعلام أوكرانية وغربية مقطع فيديو قالت إنه يوثق لحظة استهداف السفينة الرئيسية للأسطول الروسي بالبحر الأسود، موسكوفا.
وأعلنت القوات الأوكرانية أنها ضربت وألحقت أضرارا بالغة بالسفينة الرئيسية للأسطول الروسي في البحر الأسود، في حين قالت روسيا إن طاقمها أجبر على الجلاء عن السفينة نتيجة حريق دون الاعتراف بوقوع هجوم.
وقال حاكم منطقة أوديسا ماكسيم مارشينكو إن أوكرانيا ضربت طراد الصواريخ الموجهة "موسكفا" بصاروخين تسببا في "أضرار جسيمة".
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