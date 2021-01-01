التعليم تكشف عن موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة



كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد توزيع أرقام الجلوس على طلاب الصف الثالث الثانوي لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022، والمقرر عقدها يوم 11 يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنيية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



مراجعة الاستمارات والاوراق الخاصة للطلاب

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سيجرى البدء في توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة في الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، مشيرا إلى أن الكنترولات تقوم حاليا على مراجعة الاستمارات والأوراق الخاصة بالطلاب المنازل والنظاميين، تمهيدا لترتيب وضع أرقام الجلوس حسب عدد اللجان في كل محافظة.



تدوين التعليمات الخاصة بالامتحان على أرقام الجلوس

وأشار المصدر، إلى أن توزيع أرقام الجلوس على طلاب الثانوية العامة سيكون ورقيا في المدارس، ومدون عليها من الخلف كل التعليمات الخاصة بالامتحان والمحظورات التي لا يجب على الطالب القيام بها والأسباب التي تؤدي لإلغاء امتحان الثانوية العامة الطالب أو رسوبه في مادة أو كل المواد، وهكذا، حتى يكون على دراية بكل شيء خاص بالامتحان من بدايته لنهايته.

قد يعجبك أيضا...

تعليمات هامةوتتضمن التعليمات الموجودة علي أرقام الجلوس لطلاب الثانوية العامة، الآتي:- التعليمات الخاصة بعقوبات الغش أثناء الامتحان.- محاولة الغش أو التخاطب مع غيرك من الطلاب أو مخالفة اللوائح التي تتعلق بالامتحان تعرضك لالغاء الامتحان، طبقا للقرار الوزاري الخاص بشأن تنظيم أحوال الامتحان والحرمان منه.- الأسباب التي يمكن أن تحرمه من استكمال الامتحانات وغيرها.- الأدوات المحظور استخدامها داخل اللجنة الامتحانية.- ما هو مطلوب من كل طالب داخل اللجنة الامتحانية، وما هو ليس مطلوبا منها ولا يجب فعله.