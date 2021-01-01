الشرطة الأمريكية تقتل أمريكى من أصول أفريقية

كشفت مقاطع فيديو عن واقعة جديدة لتورط الشرطة الأمريكية فى قتل رجل من أصول أفريقية، حيث أظهرت المقاطع التى يعود تاريخها إلى الرابع من أبريل، رجلا من السود وجهه صوب الأرض ويتم إطلاق النار عليه من الخلف من قبل أحد ضباط شرطة ميتشيجان ليرديه قتيلا، وفقا لوكالة .
وأوضحت وكالة أسوشيتدبرس، أن القتيل وهو باتريك ليويا، يبلغ من العمر 26 عاما، قتل خارج منزل فى جراند رابيتدس بولاية ميتشيجان، وأمره الضابط الأبيض مرارا بترك صاعقه الكهربائى.
وبدافع الشفافية، كشف رئيس الشرطة الجديد فى جراند رابيتدس إريك وينستورم يوم الأربعاء عن أربعة مقاطع فيديو، من بينها لقطات هامة لحادث إطلاق النار سجلها أحد الركاب فى سيارة ليويا فى هذا الصباح الممطر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!