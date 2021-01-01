انتظام امتحانات الميد تيرم بكليات جامعة القاهرة

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تواصل كليات جامعة القاهرة تنظيم امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى" الميد تيرم" وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى مراعاة التباعد الاجتماعى ، ومراعاة الفترة الزمنية للامتحانات تماشيا مع شهر رمضان.

وأكد عدد من عمداء الكليات أن الامتحانات تسير بشكل منتظم ، منذ انطلاقها مطلع الأسبوع الجارى، وفقا للجداول الزمنية للامتحانات المعلنة للطلاب، مؤكدين انتظام الأعمال بالكنترولات بعد انتهاء الاختبارات مباشرة.

وفى البداية أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، انتظام امتحانات الميد تيرم بالكلية مشيرا إلى أن اعداد حالات الغش التي تم ضبطها بلجان الامتحانات محدودة منذ انطلاقها ولا تتعدى حالة أو حالتين فى المادة الواحدة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب الذين يتم ضبطهم وفقا لنصوص اللوائح.





وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن هناك انتظام كامل فى أعمال الكنترولات حيث يتم تصحيح الامتحانات أول بأول بمجرد الانتهاء من الاختبار خاصة وأن الامتحانات تعقد بنظام البابل شيت ويتم تصحيحها إلكترونيا من خلال ماكينة التصحيح.

وأشار عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إلى أن الامتحانات فى مستوى الطلاب ولا يتم رصد شكاوى كبيرة من صعوبة الاختبارات وما تلقته إدارة الكلية أمور محدودة فى بعض المواد ويتم مراعاة ذلك ووضعها فى الاعتبار ، لافتا إلى أن من المقرر أن تنتهى امتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى يوم الخميس المقبل 14 أبريل وبعدها انتظام الدراسة والمحاضرات للطلاب.



ومن جانبه قال الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم بجامعة القاهرة، إن امتحانات الميد تيرم انطلقت فى الكلية منذ يوم 10 أبريل الجارى ، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا وتوزيع الطلاب على قاعات الامتحانات، لمنع التكدس ومراعاة للتباعد الاجتماعى.

وأضاف الدكتور أحمد الشريف فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن الامتحانات تسير بشكل منتظم لافتا إلى انتظام اعمال التصحيح بالكنترولات ، لافتا إلى أن من المقرر أن تعلن الكلية جدول امتحانات للطلاب المتغيبين عن امتحانات الميد تيرم فى المرة الأولى على مدار 3 أيام سيتم تحديدهم وإعلانهم للطلاب وذلك بعد انتهاء الامتحانات الأساسية.





فيما انهت كلية الآداب بجامعة القاهرة كافة استعداداتها لامتحانات منتصف الفصل الدراسى الثانى " الميد تيرم" حيث من المقرر أن تنطلق الأسبوع المقبل وتعقد حضوريا بالكلية مع تنظيم الامتحانات على 4 فترات لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.



وقال الدكتور شريف شاهين فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن مدة امتحانات الميد تيرم ستكون 40 دقيقة نظرا لعقد الامتحانات فى شهر رمضان، مشيرا إلى أن الأساس فى الامتحانات عقدها بنظام البابل شيت، ولكن تعتمد على طبيعة كل مقرر دراسى.

