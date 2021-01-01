متحوران جديدان لأوميكرون ينتشران بشكل سريع فى نيويورك



أوميكرون أوميكرون



أعلن مسئولو الصحة فى ولاية نيويورك الأمريكية، أن نسختين جديدتين من متحور كورونا "أوميكرون" ينتشران فى الولاية، وقد يكونا مسئولين عن زيادة الإصابات فيها خلال الأسابيع القليلة الماضية، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.



وقال المسئولون إن ظهور هذه المتغيرات، وكلاهما تطورا من متغير BA.2، قد يفسر لماذا كانت نيويورك هى مركز تفشى على المستوى الوطنى الأمريكى خلال الأسابيع الماضية.



وقال المسئولون إنه حتى الآن، لا يبدو أن الفيروسات الجديدة تسبب مرضا أكثر خطورة من المتغيرات السابقة.

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وأوضحت الصحيفة أن المتغيرين ينتشران بشكل سريع، بمعدل نمو أكثر 25% من BA.2، الذى كان هو نفسه أكثر عدوى من المتغير الذى سبقه. لكن لم يتضح ما إذا كانت المتغيرات تنتشر بشكل أكثر سرعة بسبب العدوى الأكبر التى يسببها او بسبب تحسن القدر على التهرب من دفاعات جهاز المناعة للجسم. وأحد المتغيرين الجديدين به تحور تبين أنه يساعد على تجنب المناعة.وقالت كريستين جورج، عالمة الفيروسات فى الولاية، إن هذا تذكيرا بأننا لم ننتهى من فيروس كورونا، وأنه ينبغى أن يواصل الناس اتخاذ الإجراءات الاحترازية وأن يحصلوا على اللقاح بالكامل لو لم يكملوا الكورس الخاص بهم.وفى مارس، كان المتغيران BA.2.12 و BA.2.12.1 مسئولين عن أكثر من 70% من الحالات الجديدة فى وسط ولاية نيويورك، وهو الرقم الذى ارتفع الآن لأكثر من 90%. وتم رصد المتغيرين فى أكثر من 40 دولة، وأكثر من 30 ولاية بالولايات المتحدة، بحسب ما قالت جورج.