لعمل دجاج مشوية بصلصة الفطر بالكريمة



دجاج مشوية بصلصة الفطر بالكريمة دجاج مشوية بصلصة الفطر بالكريمة



قطع دجاج مشوية مغموسة بصلصة الفطر بالكريمة ، هذا الدجاج بالكاري هو متعة حقيقية لمحبي الدجاج والفطر على حد سواء.إليك المقادير والخطوات



إجمالي وقت الطهي30 دقيقة

وقت التحضير15 دقيقة

وقت الطبخ15 دقيقة

حصص الوصفة2



مكونات دجاج الفطر بالكريمة

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250 جرام دجاج (بدون عظم)1 ملعقة صغيرة أعشاب مشكلة1 ملعقة صغيرة فلفل ليمون1 ملعقة كبيرة زيت زيتون1/2 ملعقة صغيرة معجون ثومصلصة الفطر1 ملعقة كبيرة زيتزيتون1/2 ملعقة صغيرةمعجون ثوم1 بصلة (مقطعة)1 ملعقة كبيرة صلصة خردل1 كوب خليط (نصف كوب حليب + نصف كوب كريمة)1 ملعقة كبيرة جبن بارميزان (مبشور)1 ملعقة كبيرة بقدونس (مقطع)1 ملعقة صغيرة جبن بارميزانبقدونس (مقطع)طريقة عمل ناجتس الدجاج بمذاق جديدطريقة عمل الدجاج المشوي بالزبادي والمستردةطريقة عمل دجاج الفطر بالكريمةلتتبيل الدجاج:1. في وعاء يمزج الأعشاب والليمون والفلفل وزيت الزيتون ومعجون الثوم ونمزجها جيداً ونتركها جانباً.لصلصة الفطر سخني زيت الزيتون في مقلاة ، أضيفي معجون الثوم واقليه2.ثم يضاف البصل المفروم ناعما ويقلى حتى يصبح لونه وردي وأضيفي الفطر إليه واقليه لبعض الوقت.3.أضيفي صلصة الخردل واقليها و نضيف الآن خليط الحليب والقشدة والملح ونخلط جيدا وتطهي لمدة 2-3 دقائق.4.أخيرًا نضيف جبنة البارميزان والبقدونس ونخلطهم جيدًا وبمجرد طهيها ، تصبح صلصة الفطر جاهزة.لشوي الدجاج:1.سخني مقلاة شواء وضعي عليها قطع دجاج متبلة وأشويهم بشكل صحيح لمدة 3-4 دقائق2.نسكب صلصة الفطر في طبق التقديم ونضيف عليها قطع الدجاج المشوي.3.نرش جبنة البارميزان والبقدونس على الوجه والآن دجاج الفطر بالكريمة جاهز للتقديم.