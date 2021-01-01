رجيم لحرق ونسف الدهون في أسبوعين .. تفاصيل

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رجيم لحرق ونسف الدهون


وزنك زاد كثيرا خلال الفترة الماضية و تبحثين عن رجيم سريع لنسف وحرق الدهون إليك خطة الرجيم لمدة أسبوعين يقدمه موقع بولد سكاى الهندى أبدئى من الآن وتخلصى من الوزن الزائد


الأسبوع الأول

وجبة الافطار..

– طبق فول صغير مع ربع رغيف عيش او قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة

وجبة الغداء ...

– قطعتين من السمك المشوى

أو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهن
أو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية

العشاء ..

– سلطة فواكه

أو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل .


الأسبوع الثاني

وتعد خطة الرجيم كالتالى :
الإفطار وعقب الأذان :
طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون + طبق خضار سوتيه +3 ملاعق أرز
أو
سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز
أو
طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية

بعد ساعه..
ثمرة فاكهةالسحور ..كوب زبادى + 4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
أو
بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء

المصدر: elbalad

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