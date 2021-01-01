رجيم لحرق ونسف الدهون في أسبوعين .. تفاصيل

رجيم لحرق ونسف الدهون
وزنك زاد كثيرا خلال الفترة الماضية و تبحثين عن رجيم سريع لنسف وحرق الدهون إليك خطة الرجيم لمدة أسبوعين يقدمه موقع بولد سكاى الهندى أبدئى من الآن وتخلصى من الوزن الزائد
الأسبوع الأول
وجبة الافطار..
– طبق فول صغير مع ربع رغيف عيش او قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقة
وجبة الغداء ...
– قطعتين من السمك المشوى
أو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهن
أو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقية
العشاء ..
– سلطة فواكه
أو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل .
الأسبوع الثاني
وتعد خطة الرجيم كالتالى :
الإفطار وعقب الأذان :
طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون + طبق خضار سوتيه +3 ملاعق أرز
أو
سمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرز
أو
طبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشوية
بعد ساعه..
ثمرة فاكهةالسحور ..كوب زبادى + 4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدى
أو
بيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء
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