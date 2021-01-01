رجيم لحرق ونسف الدهون في أسبوعين .. تفاصيل



رجيم لحرق ونسف الدهون رجيم لحرق ونسف الدهون



وزنك زاد كثيرا خلال الفترة الماضية و تبحثين عن رجيم سريع لنسف وحرق الدهون إليك خطة الرجيم لمدة أسبوعين يقدمه موقع بولد سكاى الهندى أبدئى من الآن وتخلصى من الوزن الزائد





الأسبوع الأول



وجبة الافطار..

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– طبق فول صغير مع ربع رغيف عيش او قطعة جبن قريش + بيضة مسلوقةوجبة الغداء ...– قطعتين من السمك المشوىأو ربع دجاجة مشوية منزوعة الدهنأو علبة تونة بدون زيت مع طبق سلطة خضراء من الخضراوات الورقيةالعشاء ..– سلطة فواكهأو كوب زبادى طازج مع ملعقة عسل نحل .الأسبوع الثانيوتعد خطة الرجيم كالتالى :الإفطار وعقب الأذان :طبق شوربة لحم أو فراخ بدون دهون + طبق خضار سوتيه +3 ملاعق أرزأوسمكة مشوية + طبق سلاطة خضراء + 3 ملاعق أرزأوطبق خضار سوتيه + ربع فرخة مشويةبعد ساعه..ثمرة فاكهةالسحور ..كوب زبادى + 4 ملاعق فول بالليمون + ربع رغيف بلدىأوبيضة مسلوقة + طبق سلاطة خضراء