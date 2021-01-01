تعرف علي .. علاج منزلي فعال لزيادة مناعتك بشكل طبيعي

في بعض الحالات يمكن أن يحدث خلل في أداء جهاز المناعة لدينا، وتعد علامات وأعراض جهاز المناعة الضعيف كالتالي:
برودة اليدين أو الأصابع أو أصابع القدم أو الأذنين أو الأنف.
إسهال يستمر لأكثر من أسبوع.
إمساك.
عيون جافة.
إعياء.
حمى خفيفة.
صداع متكرر.
الطفح الجلدي.
آلام المفاصل.
تساقط الشعر أو بقع الصلع.
الالتهابات المتكررة.
الحساسية للشمس.
إحساس بوخز أو تنميل في اليدين والقدمين.
صعوبة البلع.
تغيرات في الوزن.
بقع بيضاء على جلدك.
اصفرار الجلد.
قد تكون هذه الأعراض أيضًا بسبب بعض الحالات الصحية الأخرى وليس بالضرورة بسبب ضعف المناعة.
ومع ذلك، إذا كانت مناعتك منخفضة أو ضعيفة بالفعل، فقد يرجع ذلك إلى أسباب مختلفة.
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