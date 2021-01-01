تعرف علي .. علاج منزلي فعال لزيادة مناعتك بشكل طبيعي

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لزيادة مناعتك


في بعض الحالات يمكن أن يحدث خلل في أداء جهاز المناعة لدينا، وتعد علامات وأعراض جهاز المناعة الضعيف كالتالي:
برودة اليدين أو الأصابع أو أصابع القدم أو الأذنين أو الأنف.
إسهال يستمر لأكثر من أسبوع.
إمساك.
عيون جافة.
إعياء.
حمى خفيفة.
صداع متكرر.
الطفح الجلدي.
آلام المفاصل.
تساقط الشعر أو بقع الصلع.
الالتهابات المتكررة.
الحساسية للشمس.
إحساس بوخز أو تنميل في اليدين والقدمين.
صعوبة البلع.
تغيرات في الوزن.
بقع بيضاء على جلدك.
اصفرار الجلد.

قد تكون هذه الأعراض أيضًا بسبب بعض الحالات الصحية الأخرى وليس بالضرورة بسبب ضعف المناعة.

ومع ذلك، إذا كانت مناعتك منخفضة أو ضعيفة بالفعل، فقد يرجع ذلك إلى أسباب مختلفة.



ما الذي يسبب ضعف المناعة؟
هناك أربعة أسباب رئيسية لضعف المناعة تشمل:
ضغط عصبي
ممارسة غير كافية
سوء التغذية
الحرمان من النوم

كيف تعزز مناعتك بشكل طبيعي بخل التفاح

سوف تحتاج
1 ملعقة كبيرة من خل التفاح
1 كوب ماء
عسل
ما عليك القيام به

أضف ملعقة كبيرة من خل التفاح والعسل إلى كوب من الماء.
تخلط جيدا وتشرب يوميا.

كم مرة يجب أن تفعل هذا
اشربه من 1 إلى 2 مرات يوميًا.

خل التفاح غني بالمواد المغذية وله خصائص مضادة للميكروبات، ويمكن أن يساعد جسمك على التخلص من السموم، وتعزيز مناعتك وحماية جسمك من العدوى.

المصدر: elbalad

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