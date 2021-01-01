تحديث يجلب ميزات جديدة ل YouTube Music

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لقد تم تحديث تطبيق YouTube Music، إذ تم تحسين خوارزمية الراديو لإظهار المزيد من الفنانين، وإضافة ميزات مثل Family OS و Wear OS Shuffle.



تأتي الميزات الجديدة كجزء من قائمة جوجل للتطورات على YouTube Music في شهري فبراير ومارس. وباستخدام التغييرات الجديدة، عند تحديد أغنية من نتائج البحث، سيؤدي ذلك إلى تشغيل المقطع الصوتي فقط.



يتيح لك تطبيق YouTube Music Wear OS الآن أيضًا تشغيل جميع الموسيقى التي تم تنزيلها عشوائيًا، أشار تقرير حديث أيضًا إلى أن شركة يوتيوب تخطط لتحسين بث البودكاست على منصتها.

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ولقد قال فريق YouTube Music إنه قام بتحسين ميزة اقتراح الأغنيات التي تظهر في Song Radio، وذلك من أجل زيادة تنوع الفنانين في قوائم التشغيل هذه. وهذا يعني أن تحديد أغنية من نتائج البحث سيؤدي الآن فقط إلى تشغيل تلك الاغنية بدلاً من إنشاء محطة راديو أيضًا. لا يزال لديك خيار تشغيل ميزة التشغيل التلقائي من قائمة Up Next.كما حصر YouTube Music استماع العائلة إلى رف عائلي جديد. ويتضمن رف العائلة مزيجًا عائليًا مخصصًا وقوائم تشغيل أخرى. وعلاوةُ على ذلك، سيتوقف رف Listen Again على YouTube Music لأجهزة التلفزيون الذكية وأجهزة الألعاب عن عرض النسخ المكررة. وسيعرض الرف الآن عددًا متزايدًا من النتائج.يتيح لك تطبيق YouTube Music Wear OS الآن أيضًا التبديل العشوائي لكل الأغاني التي تم تنزيلها بدلاً من الاقتصار على الترتيب العشوائي لقائمة التشغيل.