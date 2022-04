تسريبات توضح مواصفات وأسعار Surface Laptop Go 2

Surface Laptop Go 2 Surface Laptop Go 2

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات وأسعار جهاز Surface Laptop Go 2 القادم من مايكروسوفت.



تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق جيل جديد من أجهزة Surface Laptop Go، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل الإصدار القادم الذي يبدأ من ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.



ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Windows Central” أن Surface Laptop Go 2 يأتي بالجيل 11 من معالجات إنتل Core i5، على أن يتوفر نموذج بمعالج Core i5-1130G7 وأخر بمعالج Core i5-1135G7، ومن المقرر أن يقدم Core i5-1135G7 آداء أفضل بنسبة 20% مقارنة بمعالج Core i5-1035G1.

قد يعجبك أيضا...

كما يأتي Surface Laptop Go 2 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على دعم الإصدار الجديد بإضاءة خلفية في لوحة المفاتيح.أيضاً من المتوقع أن يأتي Surface Laptop Go 2 بالتصميم الأصلي المميز لأجهزة Surface Laptop 4 وSurface Go 3.ومن المقرر أن تكشف مايكروسوفت النقاب عن جهاز Surface Laptop Go 2 قريباً وفقاً للتفاصيل التي جاءت من “Windows Central”، على أن تبدأ مايكروسوفت شحن الجهاز في يونيو، ويبدأ سعر الجهاز من 549 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 699 دولار بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويأتي أعلى نموذج بسعر 899 دولار بسعة 256 جيجا بايت.