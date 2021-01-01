تسريبات توضح مواصفات وأسعار Surface Laptop Go 2

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات وأسعار جهاز Surface Laptop Go 2 القادم من مايكروسوفت.
تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق جيل جديد من أجهزة Surface Laptop Go، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل الإصدار القادم الذي يبدأ من ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.
ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Windows Central” أن Surface Laptop Go 2 يأتي بالجيل 11 من معالجات إنتل Core i5، على أن يتوفر نموذج بمعالج Core i5-1130G7 وأخر بمعالج Core i5-1135G7، ومن المقرر أن يقدم Core i5-1135G7 آداء أفضل بنسبة 20% مقارنة بمعالج Core i5-1035G1.
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