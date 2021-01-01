تسريبات توضح مواصفات وأسعار Surface Laptop Go 2

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صورة الخبر: Surface Laptop Go 2
Surface Laptop Go 2

كشفت أحدث التسريبات عن تفاصيل مواصفات وأسعار جهاز Surface Laptop Go 2 القادم من مايكروسوفت.

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق جيل جديد من أجهزة Surface Laptop Go، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل الإصدار القادم الذي يبدأ من ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت.

ولقد أوضحت التسريبات التي نشرت عبر “Windows Central” أن Surface Laptop Go 2 يأتي بالجيل 11 من معالجات إنتل Core i5، على أن يتوفر نموذج بمعالج Core i5-1130G7 وأخر بمعالج Core i5-1135G7، ومن المقرر أن يقدم Core i5-1135G7 آداء أفضل بنسبة 20% مقارنة بمعالج Core i5-1035G1.

كما يأتي Surface Laptop Go 2 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، من جانب أخر لم تؤكد التسريبات على دعم الإصدار الجديد بإضاءة خلفية في لوحة المفاتيح.

أيضاً من المتوقع أن يأتي Surface Laptop Go 2 بالتصميم الأصلي المميز لأجهزة Surface Laptop 4 وSurface Go 3.

ومن المقرر أن تكشف مايكروسوفت النقاب عن جهاز Surface Laptop Go 2 قريباً وفقاً للتفاصيل التي جاءت من “Windows Central”، على أن تبدأ مايكروسوفت شحن الجهاز في يونيو، ويبدأ سعر الجهاز من 549 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعر 699 دولار بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت، ويأتي أعلى نموذج بسعر 899 دولار بسعة 256 جيجا بايت.

المصدر: بوابه المتميز

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