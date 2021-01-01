خفيفة الوزن..SteelSeries تكشف عن فارات ألعاب MMO/MOBA



SteelSeries SteelSeries

أصدرت SteelSeries هذا الأسبوع مجموعة جديدة من فارات الألعاب متعددة الاستخدامات والمصممة خصيصًا لألعاب MMO و MOBA.



ولقد أصدرت الشركة ثلاثة إصدارات جديدة للاختيار من بينها في مجموعة Aerox، بما في ذلك Aerox 5 (بسعر 80 دولارًا) و Aerox 5 Wireless (بسعر 140 دولارًا) و Aerox 9 Wireless (بسعر 150 دولارًا). وتوفر كل واحدة ميزات مختلفة بناءً على ما تحتاجه، حيث تم تصميم كل منها لنوع معين من الألعاب لمنحك إمكانية الوصول السريع بين يديك.



تعتبر SteelSeries Aerox 5 أخف فارة متعدد الأنواع يمكن ان تراها، فهي تجمع بين التصميم الخفيف مع 9 أزرار قابلة للبرمجة. توفر Aerox 5 تنوعًا حقيقيًا للاعبين والقدرة على التكيف مع أي لعبة. ي

قد يعجبك أيضا...

يضمن لك مستشعر TrueMove Air وأقدام 100% Virgin Grade PTFE أن كل تمريرة ستكون سريعة ويتم تتبعها بدقة بالغة، بينما تعني مفاتيح Golden Micro IP54 أن كل لقطة يتم تسجيلها تمامًا كما يريدها اللاعب. توفر Brilliant PrismSync Lighting 3 ألون RGB ويوفر AquaBarrier المقاوم للماء تصنيف معيار IP54.تعتبر SteelSeries Aerox 5 Wireless أخف فارة لاسلكية يمكن استخدامها، فهي تزن 74 جرامًا وتوفر عمر بطارية يصل إلى 180 ساعة. ومع تقنية Quantum 2.0 Wireless و Bluetooth، يمكن للاعبين اللعب بكل سهولة. توفر الفارة 9 وحدات قابلة للبرمجة مع مستشعر هواء TrueMove الذي يمنحك دقة منقطعة النظير.أما عن SteelSeries Aerox 9 Wireless، فهي فارة MOBA و MMO بشكل مطلق. تزن الفارة 89 جرام، وتتيح الوصول إلى 12 وحدة قابلة للبرمجة. تستخدم فارة Aerox 9 Wireless تقنية Quantum 2.0 اللاسلكية وتقنية Bluetooth للاتصال، ومفاتيح الجيل التالي Golden Micro IP54 (المصنفة بـ 80 مليون نقرة). كما تتضمن ايضًا مستشعر ألعاب TrueMove Air، وحماية AquaBarrier المصنفة على معيار IP54.