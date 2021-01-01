تأجيل سوني إطلاق نظارة PlayStation VR2 للواقع الإفتراضي

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صورة الخبر: PlayStation VR2
PlayStation VR2

أوضح تقرير جديد نشر عبر”Ross Young” خطط سوني لتأجيل إطلاق إصدارها الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي PlayStation VR2 حتى العام المقبل.

كشفت شركة سوني في شهر يناير الماضي عن تصميم نظارة الواقع الإفتراضي PlayStation VR2 دون أن تقدم موعد محدد لإطلاق هذا الإصدار للأسواق.

ولقد أشارت بعض التسريبات إلى خطط سوني لإطلاق الجيل الجديد من نظارات الواقغ الإفتراضي في الأسواق هذا العام، إلا أن التقرير الجديد الذي نشر عبر”Ross Young” أكد على تأجيل إطلاق النظارة حتى العام المقبل.

لم يوضح التقرير الذي نشر اليوم تفاصيل حول سبب تأجيل إطلاق نظارة الواقع الإفتراضي حتى عام 2023 المقبل، إلا أن تخطي سوني لموسم العطلات هذا العام قد يؤثر على المبيعات.

من جانب أخر أوضحت التقارير السابقة أن نظارة PSVR2 تأتي بتصميم يتوافق في العمل مع جهاز PlayStation 5، على أن تدعم النظارة الإتصال عبر كابل USB-C واحد.

ويدعم كابل USB C تمرير محتوى 4K HDR بمعدل تحديث من 90 Hz إلى 120 Hz، كما تتميز نظارة الواقع الإفتراضي بمجال رؤية بزوايا 110 درجة، على أن تعمل النظارة على إنتاج صورة حادة وأكثر وضوح عبر اثنان من شاشات OLED بدقة 2000 في 2040 بيكسل، كما تضم النظارة اثنان من كاميرات IR لدعم تتبع حركة العين.

المصدر: بوابه المتميز

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