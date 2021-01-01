تأجيل سوني إطلاق نظارة PlayStation VR2 للواقع الإفتراضي

أوضح تقرير جديد نشر عبر”Ross Young” خطط سوني لتأجيل إطلاق إصدارها الجديد من نظارات الواقع الإفتراضي PlayStation VR2 حتى العام المقبل.
كشفت شركة سوني في شهر يناير الماضي عن تصميم نظارة الواقع الإفتراضي PlayStation VR2 دون أن تقدم موعد محدد لإطلاق هذا الإصدار للأسواق.
ولقد أشارت بعض التسريبات إلى خطط سوني لإطلاق الجيل الجديد من نظارات الواقغ الإفتراضي في الأسواق هذا العام، إلا أن التقرير الجديد الذي نشر عبر”Ross Young” أكد على تأجيل إطلاق النظارة حتى العام المقبل.
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