لعشاق الهواتف الاقتصادية أوبو تطلق Oppo F21 Pro 5G وF21 Pro 4G

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كشفت شركة أوبو Oppo، عن هاتفين جديدين وهما: Oppo F21 Pro و F21 Pro 5G، واللذان سيكونا من بين أكثر هواتف أندرويد منافسة من حيث المواصفات والسعر.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت أوبو كلا الهاتفين، بشاشات من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة وبدقة FHD +، تدعم معدل تحديث قياسي يبلغ 60 هرتز.



سعر ومواصفات سلسلة أوبو الجديدة Oppo F21 Pro

تتضمن إعدادات الكاميرا الخلفية بهاتفي أوبو F21 Pro و F21 Pro 5G، كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، إلى جانب عدسة مجهر بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر مساعد لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل لـ F21 Pro، بينما يستبدل طراز 5G كاميرا المجهر بمستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل.

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وزودت أوبو هاتف F21 Pro، بكاميرا سيلفي مع مستشعر IMX709 من سوني بدقة 32 ميجابكسل، بينما حصل هاتف F21 Pro 5G على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.ويحتوي كلا الهاتفين على بطارية بقدرة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويتم تشغيل كلا الهاتفين بواسطة واجهة المستخدم من أوبو ColorOS 12 والمرتكزة على نظام التشغيل الأحدث من جوجل أندرويد 12.ويعمل طراز 4G من سلسلة أوبو F21 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 680، بينما حصل متغير 5G على معالج Snapdragon 695، وكلا الهاتفين يتم إقرانهما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت وهي أيضًا قابلة للتوسيع عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.وسيتوفر هاتف Oppo F21 Pro 5G، للبيع في الأسواق الهندية بدءا من 21 أبريل، مقابل سعر حوالي 355 دولار (أي ما يعادل 6500 جنيه مصري)، وبينما يباع إصدار 4G مقابل سعر حوالي 300 دولار (أي ما يعادل 5500 جنيه مصري)، وسيطرح للبيع اعتبارًا من 15 أبريل.