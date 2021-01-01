بميزات أكثر خصوصية متصفح DuckDuckGo يصل أجهزة "ماك"



متصفح DuckDuckGo متصفح DuckDuckGo

أصبح تطبيق التصفح الذي يركز على الخصوصية DuckDuckGo، متوفر حاليا على أجهزة ماك Mac الشهيرة من شركة آبل.



وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، حصلت أجهزة ماك من آبل، على نسخة تجريبية من المتصفح الأشهر DuckDuckGo، ولكن سيتعين على المستخدمين الانضمام إلى قائمة انتظار خاصة للوصول لتجربة المتصفح.



متصفح DuckDuckGo المرتكز على الخصوصية إلى أجهزة Mac

ويستخدم DuckDuckGo على نظام "ماك" محرك البحث الخاص به افتراضيا على غرار التطبيق الخاص بالمتصفح على الأجهزة المحمولة، والذي يقوم تلقائيا بحظر متتبعات الويب، كما يأتي مزودا بزر Fire، والذي يعرف بحرق محفوظات الاستعراض وعلامات التبويب بنقرة واحدة.

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ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، يأتي تطبيق المتصفح DuckDuckGo، أيضا مزودا بميزة جديدة من المفترض أن تساعد في حظر النوافذ المنبثقة المزعجة للموافقة على ملفات تعريف الارتباط التي تظهر عند فتح موقع ويب لأول مرة.وقالت الشركة المالكة لمتصفح DuckDuckGo، إن الميزة المدمجة بالإصدار الجديد ستمسح لـ 50 بالمائة من المواقع فقط من إرسال ملفات تعريف الارتباط على الويب، وبينما تحدد تلقائيا الخيار الذي يحظر أو يقلل ملفات تعريف الارتباط التي تتعقبك، كما تخطط الشركة لزيادة هذه التغطية "بشكل كبير" مع تقدم الإصدار التجريبي.ويتشابه موجز الخصوصية الذي يظهر على الصفحة الرئيسية بمتصفح DuckDuckGo، إلى حد كبير مع تقرير الخصوصية في متصفح سفاري Safari التابع لشركة آبل.ولكن بدلا من عرض عدد أدوات التتبع التي حظرها، فإن "موجز الخصوصية" يقسم التتبع حسب الموقع ويسمح لك بمسح البيانات على كل منها، وبالإضافة إلى ذلك، لن يقوم متصفح DuckDuckGo بتحميل المحتوى على مواقع ، مثل فيسبوك التي تضع أدوات التتبع في محتوى مضمن، وسيعرض لك المتصفح إشعارًا يحذرك بشأن التتبع ويسألك عما إذا كنت ترغب في المتابعة.وكما تتضمن ميزات DuckDuckGo، مدير كلمات مرور مدمج بإصدار الويب على أجهزة وتعتزم الشركة جلبه إلى تطبيق الهاتف المحمول أيضا، والقدرة على استيراد كلمات المرور والمحفوظات والإشارات المرجعية من متصفحات أخرى ، بالإضافة إلى أداة التشفير الأكثر ذكاءً التي توجهك إلى المواقع التي تستخدم اتصالات HTTPS المشفرة في كثير من الأحيان.وللانضمام إلى قائمة انتظار تنزيل المتصفح، قم بتنزيل أو تحديث تطبيق DuckDuckGo على الهاتف المحمول، ثم توجه إلى الإعدادات وحدد خيار DuckDuckGo لسطح المكتب من قسم الخصوصية، وسيتعين عليك الانتظار حتى تتلقى إشعارا من التطبيق، والذي سيحتوي على رمز دعوة ورابط يمكنك استخدامه لتنزيل المتصفح على جهاز ماك الخاص بك.