تعرف عليها ..تيك توك تختبر زر "عدم الإعجاب" للإبلاغ عن التعليقات..

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أكدت شركة تيك توك TikTok، أنها بدأت في اختبار ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بتحديد التعليقات الفردية على مقاطع الفيديو، التي يعتقدون أنها غير ذات صلة أو غير مناسبة من خلال زر “عدم الإعجاب” الجديد.



وكشفت شركة تيك توك في منشور عبر مدونتها، إنها تعمل على تعزيز المشاركة الحقيقية في التعليقات، حيث يمكن حاليا لمستخدميها في بعض الدول، الإبلاغ عن التعليقات التي يجدونها "غير مناسبة أو غير ملائمة"، دون أن يظهر عداد “عدم الإعجاب” للآخرين، وحسبما ذكر موقع "theverge"، اكتشف بعض المستخدمين على إصدارات مختلفة من التطبيق الخيار في وقت سابق من هذا العام.



ميزة عدم الإعجاب بالتعليقات

وأصبح بإمكان مستخدمي تطبيق مقاطع الفيديو الشهير، أن يخبر "تيك توك" أن هذا المقطع لا يعجبه ولا يرغب في رؤية المزيد منه، كإشارة منهم إلى التطبيق بأنهم غير مهتمين بالمحتوى الذي يشاهدونه، كما يبدو أن زر "عدم الإعجاب بالتعليق" متاح بالإضافة إلى خيار الإبلاغ عن تعليق لانتهاكات إرشادات المجتمع.

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وبمجرد أن ينقر المستخدمين على زر “عدم الإعجاب”، لن يتم مشاركتها بشكل عام مع المستخدمين الآخرين على تيك توك، ولن يتم إخطار المتابعين بأن تعليقاتهم قد تم رفضها، كما لن يتمكن المستخدمين والمعلقين من رؤية عدد مرات عدم الإعجاب بالتعليق.وتقول شركة "تيك توك": إن زر عدم الإعجاب، يأتي كطريقة سهلة للإبلاغ عن التعليقات الغير مرغوب فيها، والتي لا تتناسب أو لا معنى لها بالنسبة للمحتوى المنشور، أو للإبلاغ عن التعليقات المتعلقة بالتحرش أو التي تحض على الكراهية أو التنمر.وكما تجري الشركة الصينية، اختبارا لميزة جديدة من أجل إرسال تذكيرات حول ميزات مثل تصفية التعليقات والحظر المجمع والحذف إلى منشئي المحتوى الذين يتلقون عددا كبيرا من التعليقات السلبية، ووفقا لـ TikTok، سيتم اتخاذ القرارات بشأن طرح الميزة بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.وفي تقرير الشفافية للربع الرابع من العام الماضي، قالت شركة تيك توك TikTok إنها أزلت أكثر من 85 مليون مقطع فيديو بين أكتوبر وديسمبر من عام 2021، بسبب انتهاكها لإرشادات المجتمع، بما يعادل حوالي 1 بالمائة من جميع مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على التطبيق.لاستخدام ميزة “عدم الإعجاب” في تطبيق تيك توك، اضغط مطولا على المقطع الذي لا يعجبك، وعندما تظهر لك قائمة الاختيارات فإن المنصة تعطيك اختيارين لتسجيل عدم الإعجاب dislike، ويتيح لك الخيار الأول التبليغ عن المقطع إن كان مسيئا أو تجده عنصريا أو إذا كان يحتوى على معلومات خاطئة أو سيئة، بينما سيتيح لك الخيار الثاني الإبلاغ عن المقطع لكونه غير مناسب دون التبليغ عنه أو إذا كان لا يثير اهتمامك.وعندما تضغط على زر عدم الإعجاب، فإن تطبيق تيك توك سيمنحك خيارين، الاختيار الأول يتيح لك إخفاء جميع مقاطع المستخدم، إما الخيار الثاني سوف يوفر لك إخفاء جميع المقاطع التي تستخدم الملف الصوتي الموجود داخل المقطع وهذا لجميع المستخدمين عبر المنصة.