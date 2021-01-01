التعليم : إلزام طلاب التعليم الفني المتجاوزين نسبة الغياب دفع 300 جنيه



طلاب التعليم الفني طلاب التعليم الفني

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إلزام طلاب التعليم الفني المتجاوزين نسبة الغياب المقررة والبالغ عددهم 50 ألف طالب بدفع رسوم قدرها 300 جنيه من كل طالب ، للسماح لهم بدخول الامتحانات .



وقالت وزارة التربية والتعليم انه سيتم تخصيص حصيلة جمع هذا المبلغ ، لمنح المعلمين والموجهين مكافآت نظير العمل في غير الأوقات الرسمية للعام الدراسي، والقيام بمهام إضافية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن معلمي التعليم الفني سيقومون بعقد تدريبات إضافية لهؤلاء الطلاب وتعويضهم على ما فاتهم خلال فترة غيابهم عن الدراسة النظرية والتدريبات العملية، لتحقيق المستهدف من المناهج المطورة.

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كما اشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تحصيل هذه المبالغ سيساعد في شراء المواد والخامات الخاصة بتدريب هؤلاء الطلاب خلال الفترة التي حددتها الوزارة.وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت رسميا إلغاء كل ما تم من إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفني بسنوات النقل والدبلومات للعام الدراسي 2021 / 2022 الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة (75% في التدريبات العملية و 85% من ايام الدراسة) سواء تم فصلهم او لم يتم فصلهم بعد .جاء هذا القرار بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم التماسات عديدة من المديريات التعليمية واعضاء مجلس النواب بشأن المطالبة السماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضورالمقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم نظام الامتحانات على نظام العمال في نفس العام.واشترطت وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا القرار الضوابط التالية :أن يقوم ولي امر الطالب بتقديم طلب الى ادارة المدرسة يتضمن الموافقة على اداء نجله الامتحان في الدور الثاني في نفس ذات العام كطالب منتظم على ان يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة اخرى خلال سنوات الدراسة .يتم تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الاول لهؤلاء الطلاب الى الدور الثاني في نفس العام 2021 / 2022يتم اجراء تدريب عملي اجباري للطلاب المذكورين لمدة 3 اسابيع (اجمالي 90 ساعة) خلال الفترة من 18 يونيو 2022 الى 7 يوليو 2022 ويعتبر تحقيقهم لنسبة حضور 90% على الاقل من هذا من هذا التدريب شرطا لاداء امتحانات الدور الثانييقوم الطالب بسداد مبلغ 300 جنيه على حساب رقم 9/450/87492/6 ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتي تتم من مكافآة المعلمين وتوفير خامات التعليم والتدريب الخاصة بالطلاب وبما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم