الكشف عن EQXX الجديدة من مرسيدس الأعلى كفاءة في تاريخ العلامة

المربع نت – كشفت مرسيدس عن سيارة EQXX الاختبارية الجديدة التي وصفتها العلامة بـ “السيارة الأعلى كفاءة في تاريخنا” من ناحية استهلاك الطاقة، بفضل بطاريتها المبتكرة الجديدة المبردة بالهواء، 100 كيلوواط\س، وتصميم السيارة الانسيابي، ما ساهم في تحسين المدى إلى 1000 كيلومتر لكل شحنة.
وقررت مرسيدس وضع السيارة تحت الاختبار العلني لإثبات هذه الأرقام، وبالفعل تم قيادتها من مقرات الشركة في ألمانيا إلى غرب فرنسا مروراً بشمال إيطاليا وسويسرا، وهي رحلة حافلة تعدت الـ 1000 كيلومتر وظهر فيها معدن السيارة الحقيقي.
وتابع المهندسون رحلة السيارة بدقة عن بعد لضبط معاييرها باستمرار بالتعاون مع السائق، مع العلم أن السيارة تدعم نظام توجيه ذاتي متطور من المستوى الثالث يسمح بتوحيه السيارة لنفسها في معظم الظروف بدون تدخل بشري.
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