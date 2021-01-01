قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي .. تعرف عليها



الأهلي والرجاء المغربي الأهلي والرجاء المغربي

تأكد إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت .



ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بجانب إذاعتها عبر أون تايم سبورت “ البث الأرضي ” .



ووصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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وضمت بعثة الرجاء المغربي 48 فردا إلى جانب طاقم عمل القناة الثانية المغربية الذي يستعد لتصوير فيلما وثائقيا عن الرجاء والذي قد بدأ تصويره بالفعل في المغرب.وتقام مباراة الأهلي والرجاء علي ملعب السلام وي الأهلي يوم 16 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهره بينما تقام مباراة الإياب يوم 22 ابريل في المغرب في تمام الساعه الحاديه عشر مساء .وكانت آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي على الرجاء المغربي بركلات الترجيح، في النسخة الأخيرة من كأس السوبر الإفريقي.الجدير بالذكر أن النادي الأهلي حامل لقب دوري أبطال أفريقيا آخر نسختين أمام الزمالك ثم أمام نادي كايزر تشيفز الجنوب ا?فريقي.