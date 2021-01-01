قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي والرجاء المغربي .. تعرف عليها

تأكد إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام الرجاء المغربي المقرر إقامتها السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت .
ومن المقرر أن تنطلق أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة بي إن سبورت المشفرة بجانب إذاعتها عبر أون تايم سبورت “ البث الأرضي ” .
ووصلت بعثة فريق الرجاء البيضاوي المغربي إلى مطار القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.
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