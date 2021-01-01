عروض هيونداي الرمضانية على سيارة النترا 2022 “بدون رسوم تمويل أو إدارية وبدون دفعة أولى”

المربع نت – استفد بعروض هيونداي الوعلان الرمضانية ضمن حملة عروض “نحو بدايات جديدة” على سيارة هيونداي النترا 2022 في المملكة العربية السعودية، حيث تٌقدم شركة الوعلان عروض على طرازات هيونداي المتنوعة.
مواصفات عروض هيونداي الوعلان
السيارة المشمولة في العرض هي هيونداي النترا 2022 بقسط شهري 1,041 ريال سعودي.
مميزات العرض
تُقدم الوعلان للسيارات وكلاء سيارات هيونداي في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع البنك الأهلي المميزات التالية:
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