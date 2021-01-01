اتحاد الطائرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

حدّدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة، موعد مباريات نهائي بطولة كأس مصر للرجال عن الموسم الحالي.
وأعلنت اللجنة عن مواعيد المباريات أيام 23 و24 و25 ابريل الجاري لخوض مباريات نهائي البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ويواجه المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك على كأس البطولة في تمام الحادية عشرة مساءً، فيما يلعب طلائع الجيش مع نظيره بتروجيت لتحديد صاحب الميدالية البرونزية مع دقات التاسعة بتوقيت القاهرة.
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