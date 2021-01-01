اتحاد الطائرة يحدد موعد نهائي كأس مصر

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اتحاد الطائرة

حدّدت لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة، موعد مباريات نهائي بطولة كأس مصر للرجال عن الموسم الحالي.

وأعلنت اللجنة عن مواعيد المباريات أيام 23 و24 و25 ابريل الجاري لخوض مباريات نهائي البطولة على صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويواجه المارد الأحمر غريمه التقليدي الزمالك على كأس البطولة في تمام الحادية عشرة مساءً، فيما يلعب طلائع الجيش مع نظيره بتروجيت لتحديد صاحب الميدالية البرونزية مع دقات التاسعة بتوقيت القاهرة.

ويتوج الفائز بمباراتين من أصل 3 بلقب البطولة أو حصد الميدالية البرونزية، فيما يلجأن للمباراة الثالثة في حالة فوز كلًا منهما بمواجهة واحدة.

وكان الأهلي قد صعد لهذا الدور بعد فوزه على نظيره بتروجيت بنتيجة 3 - 0، وهي نفس النتيجة التي فاز بها الزمالك على حساب نظيره طلائع الجيش.

الجدير بالذكر، أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3 - 2، في اللقاء الذي أقيم على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

المصدر: elbalad

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