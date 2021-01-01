بالفيديو : الكشف عن كراسيلر Airflow جرافيت الاختبارية المحدثة



كراسيلر Airflow كراسيلر Airflow

كشفت كرايسلر عن السيارة الاختبارية Airflow جرافيت المحدثة من السيارة التي ظهرت مطلع العام. وبما أنه ليس من الطبيعي أن تطلق شركات السيارات نسخ مكررة أو محدثة من السيارات الاختبارية فلا بد أن لدى كرايسلر سبباً وجيهاً للإقدام على هذه الخطوة.



تأتي Airflow جرافيت بلون مغاير للسيارة الأساسية تطلق علية الشركة “الأسود الجرافيتي” مع لمسات من اللون النحاسي. حسب كرايسلر، تسلط هذه الشخصية الجديدة لـ Airflow الضوء على مرونة اتجاه التصميم المستقبلي لعلامة كرايسلر التجارية وقدرة الشركة على صنع شخصيات لسياراتها تعكس العملاء المتنوعين. من ناحية أخرى، تعلن Airflow جرافيت عن



تطمح الشركة لإطلاق أول سيارة كهربائية إنتاجية لها في الذكرى المئوية لتأسيسها في 2025، وتطميح أن تكون جميع سيارتها الجديدة كهربائية بحلول عام 2028.