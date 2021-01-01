رفع أسعار تويوتا بيلتا 2022 الجديدة فى مصر



تويوتا بيلتا 2022 تويوتا بيلتا 2022

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم تويوتا مصر لزيادة سعرية على سيارتها بيلتا الجديدة، والتي تعتبر بديلة لسيارة تويوتا ياريس سيدان، حيث قدمت تويوتا هذه الزيادة على موديل 2022 من السيارة لتصبح أسعارها كالتالي:



- فئة أولى أكتيف من 250 إلى 285 ألف جنيه (زيادة 35 ألف جنيه).



- فئة ثانية سمارت من 290 إلى 320 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

قد يعجبك أيضا...

جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 1033 حصان وعزم 138 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- تكييف هواء يدوي.- منافذ تكييف خلفية.- نظام مانع للسرقة.- مرايات جانبية كهربائية.- إشارات بالمرايات الجانبية.- مصابيح أمامية هالوجين.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- فرش داخلي من القماش.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- فرش داخلي من الجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- زر لتشغيل وإيقاف المحرك.