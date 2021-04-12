أسعار الذهب اليوم الخميس 14 أبريل 2022 فى مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

تراجعت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس، 14 أبريل 2022، بقوة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية، وارتفاع مؤشر الدولار عقب إعلان الولايات المتحدة عن تقديم حزمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار، ما يرفع إجمالى المساعدات منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لأكثر من 2.4 مليار دولار، كما أعلنت فرنسا تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية قيمتها 100 مليون يورو.



وتراجع سعر الذهب عيار 21 قيراطا، بنحو 13 جنيها، ليسجل مع بداية التعاملات 1019 جنيها، بينما كان قد بلغ 1032 جنيها خلال تعاملات الأربعاء قبل أن يبدأ التراجع بقوة.



وانخفض سعر الذهب عالميا في العقود الآجلة الأمريكية تسليم يونيو بنحو 0.50% وتم التداول عند 1974.85 دولار للأوقية، كما تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.22%، وتم التداول عند 1973.91 دولار للأوقية.

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يذكر أن سعر الذهب gold price كان شهد قفزة كبيرة خلال تعاملات الأربعاء، سواء على المستوى المحلى أو العالمى، حيث سجل الذهب في المعاملات الفورية، 1980.20 دولار للأوقية، وفى العقود الآجلة 1984.7 دولار للأوقية.أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 14 إبريل 2022:وتراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر بقوة متأثرة بالتراجع في أسعار الذهب بالبورصة العالمية مع تزايد الإقبال على بيع الذهب، للاستفادة من المكاسب التي حققها ارتفاع السعر الأربعاء.سعر الذهب عيار 24 قيراطا في مصر اليوم الخميس 14 إبريل 2022:سجل سعر الذهب عيار 24 قيراطا اليوم الخميس، 1164 جنيها وكان قد بلغ يوم الأربعاء 1178 جنيها.سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم اخميس 14 إبريل 2022:سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا اليوم الخميس، 1019 جنيها وكان قد بلغ يوم الأربعاء 1032 جنيها.سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الخميس 14 إبريل 2022:سجل سعر الذهب عيار 18 قيراط االيوم الخميس، 873 جنيها وكان قد بلغ يوم الأربعاء 884 جنيها .سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 14 إبريل 2022:سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، 8152 جنيها وكان قد بلغ يوم الأربعاء 8256 جنيها.