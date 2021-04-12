تكشف موعد تشغيل المونوريل في مصر دون سائق

أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على أنّ العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه لا حديث في الوقت الحالي عن أسعار تذاكر المونوريل، قائلا: «سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند وضع تعريفة المونوريل».
والي: قطار المونوريل يسير دون سائق
وقال والي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطار المونوريل سيسير دون سائق، حيث يعتبر من أهم وسائل المواصلات الحديثة التي ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المونوريل يمتد بطول 56.5 كم في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن جميع مناطق مشروع المونوريل يتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، للوقاية من كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.
والي: قطار المونوريل في العاصمة الإدارية يشمل 22 محطة
وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أن قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ تشغيله رسميا أمام الجماهير مطلع 2023، ويشمل 22 محطة، وهما «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».
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