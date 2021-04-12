تكشف موعد تشغيل المونوريل في مصر دون سائق

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أكد اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، على أنّ العمل يسير على قدم وساق لتنفيذ مشروع قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه لا حديث في الوقت الحالي عن أسعار تذاكر المونوريل، قائلا: «سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند وضع تعريفة المونوريل».



والي: قطار المونوريل يسير دون سائق

وقال والي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطار المونوريل سيسير دون سائق، حيث يعتبر من أهم وسائل المواصلات الحديثة التي ستدخل مصر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن المونوريل يمتد بطول 56.5 كم في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن جميع مناطق مشروع المونوريل يتم تعقيمها وتطهيرها بصورة دورية، للوقاية من كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة العاملين والفنيين والمهندسين.



والي: قطار المونوريل في العاصمة الإدارية يشمل 22 محطة

وأوضح رئيس القومية للأنفاق، أن قطار المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة يبدأ تشغيله رسميا أمام الجماهير مطلع 2023، ويشمل 22 محطة، وهما «الاستاد – هشام بركات – نوري خطاب – الحي السابع – المنطقة الحرة – المشير طنطاوي – كايرو فيستيفال – الشويفات – المستشفى الجوي – حي النرجس – محمد نجيب – الجامعة الأمريكية – إعمار – ميدان النافورة – البروة – الدائري الأوسطي – محمد بن زايد – الدائري الإقليمي – فندق الماسة – حي الوزارات – العاصمة الإدارية».

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كورونا لم تؤثر على تنفيذ المونوريلوأشار والي، إلى أن جائحة فيروس كورونا لم تؤثر على تنفيذ مشروع المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تنفذ الهيئة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال تعقيم مناطق المشروع والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروع، علاوة على إلزام جميع العاملين والفنيين والمهندسين، بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار الفيروس، وللحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بعدوى كورونا، مؤكدا على أن المشروع سيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.