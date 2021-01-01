الجفاف وزيادة الوزن أبرزها.. أضرار عدم شرب الماء في رمضان..

هناك الكثير من الأشخاص الذين يمارسون العديد من العادات الغذائية الخاطئة خلال شهر رمضان الكريم، تلك العادات الخاطئة، يمكن أن تسبب أضرارا صحية جسيمة، وينتج عنها مساوئ عديدة، ومن تلك العادات عدم شرب الماء، إذ يقول الخبراء، إن أضرار عدم شرب الماء في رمضان كثيرة جدا، ويجب الانتباه لها بشكل جيد، حتى لا يتعرض الصائم إلى كوارث صحية.
يقول الدكتور أحمد بدر اختصاصي التغذية لـ«الوطن»، إن الديد من الصائمين يتجاهلوا شرب الماء بعد في الفترة من الإفطار إلى السحور نتيجة اهتمامهم بالسوائل الأخرى مثل المياه الغازية والعصير والتمر هندي وأشياء من هذا القبيل.
أضرار عدم شرب الماء في رمضان
يوضح أحمد بدر، أن الصيام في حد ذاته ليس له أي مساوئ أو جوانب سلبية، إنما كل جوانبه صحية ومفيدة للغاية، ولكن في حال اتبع الصائم عادات غذائية سيئة، يمكن أن يعرض نفسه لضرر، ومن أهم تلك العادات عدم شرب الماء، كما يحذر من أضرار عدم شرب الماء في رمضان.
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