الجفاف وزيادة الوزن أبرزها.. أضرار عدم شرب الماء في رمضان..



شرب الماء شرب الماء

هناك الكثير من الأشخاص الذين يمارسون العديد من العادات الغذائية الخاطئة خلال شهر رمضان الكريم، تلك العادات الخاطئة، يمكن أن تسبب أضرارا صحية جسيمة، وينتج عنها مساوئ عديدة، ومن تلك العادات عدم شرب الماء، إذ يقول الخبراء، إن أضرار عدم شرب الماء في رمضان كثيرة جدا، ويجب الانتباه لها بشكل جيد، حتى لا يتعرض الصائم إلى كوارث صحية.



يقول الدكتور أحمد بدر اختصاصي التغذية لـ«الوطن»، إن الديد من الصائمين يتجاهلوا شرب الماء بعد في الفترة من الإفطار إلى السحور نتيجة اهتمامهم بالسوائل الأخرى مثل المياه الغازية والعصير والتمر هندي وأشياء من هذا القبيل.



أضرار عدم شرب الماء في رمضان

يوضح أحمد بدر، أن الصيام في حد ذاته ليس له أي مساوئ أو جوانب سلبية، إنما كل جوانبه صحية ومفيدة للغاية، ولكن في حال اتبع الصائم عادات غذائية سيئة، يمكن أن يعرض نفسه لضرر، ومن أهم تلك العادات عدم شرب الماء، كما يحذر من أضرار عدم شرب الماء في رمضان.

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الجفاف أخطر أضرار عدم شرب الماء في رمضانيعتبر الجفاف من أبرز أضرار عدم شرب الماء في رمضان، ويقول الدكتور أحمد بدر إنه تجاهل تناول الماء بعد الإفطار يسبب جفاف الجلد، وفي حال تعرض الجلد للجفاف بسبب نقص الماء يصبح علاجه بالمرطبات الخارجية صعب جدا، هذا بالإضافة إلى أن قلة الماء في الجسد تؤدي إلى ظهور التجاعيد بسرعة.الجلد ليس هو الوحيد الذي يُصاب بالجفاف بسبب نقص الماء، إنما يمكن أن يصيب الجفاف أيضا الفم والشفتين والشعر والعينين والجسم كله، وهذا بدوره قادر على أن يسبب ارتفاع معدل ضربات القلب.ويشير أحمد بدر أيضا إلى أن عد شرب الماء في رمضان من شأنه أن يؤثر بالسلب على الأظافر ويصيب بالألم والصداع والإمساك، وزيادة الوزن أيضا، لن الجسم في بعض الأحيان يخطأ في فهم إشارات العطش على أنها إشارات جوع، فيتناول طعام أكثر ويزيد الوزن.