مش أول مرة في مصر.. حقيقة ظهور القمر الوردي السبت المقبل



القمر الوردي القمر الوردي

مصر على موعد مع ظاهرة فلكية جديدة، تسمى القمر الوردي، يوم السبت 16 أبريل، إذ يكون مضاءً بالكامل ويميل للون الوردي، بحسب ما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إننا على موعد يوم السبت الموافق 16 أبريل، مع اكتمال القمر ووصوله إلى طور البدر عند رؤيته في الفترة من 15 إلى 17 أبريل.



وبحسب ما جاء بصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن اسم القمر الوردي يقصد به بدر أبريل الكامل، ما قد يوحي بأن لون القمر سيتغير إلى هذا اللون عند طلوعه، ولكن الأمر ليس كذلك ولن يحدث، حيث يستمد القمر اسمه بسبب تزامنه مع تفتح إحدى الزهور البرية التي تسمى «القبس»، وتظهر في بداية فصل الربيع بأمريكا الشمالية، والظهرة تعطي لون وردي رائع، حيث أنها من العلامات المميزة للربيع.



موعد ظهور القمر الوردي

تتعدد مراحل القمر الوردي، إذ يظهر في بدايته باللون الذهبي، وسيبلغ ذروته يوم السبت 16 أبريل، في الساعة 3 إلا 5 دقائق مساءًا بتوقيت الولايات المتحدة، وسيظهر البدر كاملاً لمدة يومين تقريبا حتى صباح يوم 18 أبريل، كمايعرف بدر أبريل أيضا باسم «قمر الفصح الكامل».ويطلق أيضا عليه اسم قمر العشب النابت وقمر البيض وقمر السمك، وتحدث تلك الظاهرة عندما يكون القمر على الجانب الآخر من الأرض للشمس، ويكون وجهه مضاءًا بالكامل.

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ظهور القمر الوردي العام الماضيوالجدير بالذكر، أن القمر الوردي، قد زين سماء كوكب الأرض العام الماضي، يوم الاثنين 26 أبريل لعام 2021، وتصادف أيضًا تزامنها مع شهر رمضان المبارك، وتعد ظاهرة فلكية فريدة من نوعها.