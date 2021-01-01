عاصفة شمسية ضخمة تقترب من ضرب الأرض.. وهذا موعدها

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حذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي، من اقتراب عاصفة شمسية نحو الأرض، وهذا بعد حدوث انفجار هائل على سطح الشمس.



ولاحظت المنظمة، حسب ما نقلته «unilad»، عددًا من العواصف المغناطيسية الأرضية القوية، التي حدثت خلال الساعات الأخيرة.



ويأتي هذا التطور، بعد حدوث نشاط انفجاري مكثف على سطح الشمس، أدى إلى إطلاق رياح شمسية قوية وممغنطة باتجاه كوكب الأرض، في عاصفة وصفتها الإدارة الوطنيةا الأمريكية بأنها قوية.

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هذا، وقد يشهد كوكب الأرض السيناريو الأسوأ لمثل هذه العاصفة، والتي يترتب عليها حدوث مشاكل مع الأقمار الصناعية ورواد الفضاء الموجودين حاليًا في الفضاء، بالإضافة إلى أن العاصفة من الممكن أن تتداخل مع أنظمة الراديو والملاحة، وتعطّل خط سير الحيوانات المهاجرة.وعن هذا الشأن، قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، إن العاصفة المغناطيسية الأرضية هي عبارة عن «اضطراب كبير يحدث في الغلاف المغناطيسي للأرض عندما يكون هناك تبادل فعال للطاقة بين الرياح الشمسية وبيئة الفضاء المحيطة بالأرض».وأضافت المنظمة، أن «هذه العواصف ناتجة عن حدوث تغيرات في الرياح الشمسية تنتج تغيرات كبيرة في التيارات والبلازما وحقول الغلاف المغناطيسي الخاصة بالأرض».وفي حالة اشتداد العاصفة الشمسية بمعدلات خطرة وغير مسبوقة، يحدث تعتيم لاسلكي على الجانب المضاء بنور الشمس بالكامل من الأرض، يستمر لعدة ساعات، وينتج عنه انقطاع الاتصال اللاسلكي عالي التردد مع البحارة والطيارين.وفي وقت سابق، تنبأ موقع «سبيس ويزر» أيضاً بهذه العاصفة، وأوضح بالتفصيل كيف أن خيوط مغناطيسية داكنة خرجت من الغلاف الجوي للشمس، مما أدى إلى نحت واد عملاق من النار، قُدرت ارتفاع جدرانها بما لا يقل عن 20 ألف كيلومتر.وعن هذا الأمر، قال الدكتور توني فيليبس، مدير موقع «سبيس ويزر»، إن «الخيوط المغناطيسية عبارة عن أنابيب مغناطيسية مملوءة بالبلازما تتعرج عبر الغلاف الجوي للشمس، وتصبح غير مستقرة وتنفجر بسهولة، وتلقي بشظايا منها في الفضاء».جديرٌ بالذكر أن الأرض تأثرت بمثل هذه العواضف من قبل، وعلى الأخص في عام 1859، في واقعة معروفة باسم «حدث كارينجتون»، وهي أكبر عاصفة مغنطيسية أرضية مسجلة، تسببت في حدوث شفق قطبي لامع عبر الكوكب وألحقت أضرارًا بخطوط الكهرباء والاتصالات المحدودة في ذلك الوقت.