تحذر: تقبيل الكلاب يمكن أن يكون قاتلًا



الكلاب الكلاب

وجهت دراسة حديثة بضرورة تجنب الأشخاص تقبيل الكلاب، بجانب منعها من لعقهم.



ومن ثم، نصحت الدراسة أصحاب الكلاب بغسل أيديهم باستمرار بعد مداعبتها، خاصةً وأن اللعاب قد يكون مصدرًا للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.



وللوصول إلى هذه النتائج، جمع فريق مشترك من الباحثين في الكلية الملكية البيطرية ببريطانيا وجامعة لشبونة عينات براز من 58 من أصحاب الحيوانات الأليفة و 18 قطةً و 40 كلبًا في البرتغال.

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وفي بريطانيا، تم أخذ عينات بشكل دوري من 56 شخصًا سليمًا و 45 كلبًا.ووجد الباحثون أن 15% من الحيوانات الأليفة (14 كلبًا وقطة واحدة) و 13% من البشر كانوا يحملون بكتيريا الإشريكية القولونية المقاومة للأدوية.هذا، وتطورت البكتيريا الضارة وأصبحت مقاومة للمضادات الحيوية وشكلت تهديدًا يعتبر الأخطر على الصحة العامة.وحدد العلماء بالفعل بعض السلالات المقاومة للأدوية مثل السالمونيلا، والسل، والمكورات العقدية، والمكورات العنقودية وبكتيريا مرض السيلان.ويضاف ما سبق إلى أكثر من 2.8 مليون عدوى مقاومة للأدوية تحدث كل عام في الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض.وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جوليانا مينيزيس، مؤلفة الدراسة: «حتى قبل جائحة كوفيد، كانت البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية واحدة من أكبر التهديدات للصحة العامة، لا سيما وأنها يمكنها أن تجعل حالات مثل الالتهاب الرئوي والمسالك البولية والتهابات الجروح غير قابلة للعلاج».وعليه، يحث الباحثون والأطباء أصحاب الكلاب على توخي الحذر مع أبنائهم والامتناع عن تقبيل الكلاب.وبينما لاحظت «مينيزيس» أن الإشريكية القولونية توجد في الأمعاء، وبالتالي في البراز، فقد شددت على اتباع ممارسات النظافة الجيدة من قبل أصحاب الكلاب، مثل غسل اليدين بعد جمع فضلات الكلاب، أو حتى بعد مداعبتها.