تحذر: تقبيل الكلاب يمكن أن يكون قاتلًا

آخر الأخباراخبار منوعة › تحذر: تقبيل الكلاب يمكن أن يكون قاتلًا

صورة الخبر: الكلاب
الكلاب

وجهت دراسة حديثة بضرورة تجنب الأشخاص تقبيل الكلاب، بجانب منعها من لعقهم.

ومن ثم، نصحت الدراسة أصحاب الكلاب بغسل أيديهم باستمرار بعد مداعبتها، خاصةً وأن اللعاب قد يكون مصدرًا للبكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وللوصول إلى هذه النتائج، جمع فريق مشترك من الباحثين في الكلية الملكية البيطرية ببريطانيا وجامعة لشبونة عينات براز من 58 من أصحاب الحيوانات الأليفة و 18 قطةً و 40 كلبًا في البرتغال.

وفي بريطانيا، تم أخذ عينات بشكل دوري من 56 شخصًا سليمًا و 45 كلبًا.

ووجد الباحثون أن 15% من الحيوانات الأليفة (14 كلبًا وقطة واحدة) و 13% من البشر كانوا يحملون بكتيريا الإشريكية القولونية المقاومة للأدوية.

هذا، وتطورت البكتيريا الضارة وأصبحت مقاومة للمضادات الحيوية وشكلت تهديدًا يعتبر الأخطر على الصحة العامة.

وحدد العلماء بالفعل بعض السلالات المقاومة للأدوية مثل السالمونيلا، والسل، والمكورات العقدية، والمكورات العنقودية وبكتيريا مرض السيلان.
ويضاف ما سبق إلى أكثر من 2.8 مليون عدوى مقاومة للأدوية تحدث كل عام في الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة جوليانا مينيزيس، مؤلفة الدراسة: «حتى قبل جائحة كوفيد، كانت البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية واحدة من أكبر التهديدات للصحة العامة، لا سيما وأنها يمكنها أن تجعل حالات مثل الالتهاب الرئوي والمسالك البولية والتهابات الجروح غير قابلة للعلاج».

وعليه، يحث الباحثون والأطباء أصحاب الكلاب على توخي الحذر مع أبنائهم والامتناع عن تقبيل الكلاب.

وبينما لاحظت «مينيزيس» أن الإشريكية القولونية توجد في الأمعاء، وبالتالي في البراز، فقد شددت على اتباع ممارسات النظافة الجيدة من قبل أصحاب الكلاب، مثل غسل اليدين بعد جمع فضلات الكلاب، أو حتى بعد مداعبتها.

المصدر: المصرى لايت

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تحذر: تقبيل الكلاب يمكن أن يكون قاتلًا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
24606

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager