اتاحه خاصية تعلم لغة الإشارة للمستخدمين فى سناب شات

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صورة الخبر: سناب شات
سناب شات

أطلق تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشهيرة «سناب شات» خاصية يتعلم من خلالها المستخدمون لغة الإشارة عن طريق عرض الحروف الأبجدية بلغة الإشارة.

دخلت المنصة فى شراكة مع شركة «سيجنال»، وهى شركة تعمل على تطوير تقنية ترجمة لغة الإشارة، لإطلاق خاصية تعلم لغة الإشارة باستخدام عدسة «سناب» الجديدة. يعرض التطبيق تعليمات على الشاشة بأشكال مختلفة باستخدام يد واحدة تمثل الأحرف المختلفة من لغة الإشارة.

يعمل تطبيق «سناب شات» على «توسيع الطريقة التى يمكن للمستخدمين من خلالها التعبير عن أنفسهم وإجراء اتصالات من خلال الكاميرا الخاصة بالتطبيق».

تم تصميم العدسة الجديدة باستخدام تقنية تتبع اليد، ويقود العدسة الجديدة أعضاء فريق تطبيق «سناب شات» من الصم وضعاف السمع.

تحتوى العدسة الجديدة على قائمة توفر خيارات متعددة، حيث يمكن للمستخدمين تعلم أشكال اليد التى تمثل الحروف الهجائية، وممارسة هجاء الأصابع باستخدام عدسة سناب، ثم اختبار مهاراتهم عن طريق مطابقة الأحرف.

المصدر: المصرى لايت

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