اتاحه خاصية تعلم لغة الإشارة للمستخدمين فى سناب شات

أطلق تطبيق مشاركة الصور ومقاطع الفيديو الشهيرة «سناب شات» خاصية يتعلم من خلالها المستخدمون لغة الإشارة عن طريق عرض الحروف الأبجدية بلغة الإشارة.
دخلت المنصة فى شراكة مع شركة «سيجنال»، وهى شركة تعمل على تطوير تقنية ترجمة لغة الإشارة، لإطلاق خاصية تعلم لغة الإشارة باستخدام عدسة «سناب» الجديدة. يعرض التطبيق تعليمات على الشاشة بأشكال مختلفة باستخدام يد واحدة تمثل الأحرف المختلفة من لغة الإشارة.
يعمل تطبيق «سناب شات» على «توسيع الطريقة التى يمكن للمستخدمين من خلالها التعبير عن أنفسهم وإجراء اتصالات من خلال الكاميرا الخاصة بالتطبيق».
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