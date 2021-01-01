مخاوف بعد تطوير آلية دفع الفواتير باستخدام شريحة تحت جلد اليد



شريحة تحت جلد اليد شريحة تحت جلد اليد

مع تقدم التكنولوجيا، بدأ تطور التعامل المادي. بعد أن كان التعامل بالعملات النقدية، أصبح بالبطاقات الذكية، وبطاقات الدفع الآلي، ثم ظهرت العملات الرقمية. وفقًا لما نشرته شبكة (BBC)، أصبح من الممكن دفع الفواتير باستخدام شريحة تحت جلد اليد.



استخدام الشريحة في الدفع الآلي

يمكن استخدام الشريحة بشكل طبيعي مع ماكينات الدفع الآلي، وليس على الفرد سوى وضع يده قرب جهاز الدفع الآلي مثلما يفعل مع بطاقة المشتريات.



عن تقنية زراعة الشرائح المصرفية، تشير شركة «واليتمور» البريطانية البولندية، إلى أنها أصبحت العام الماضي أول شركة تعرض هذه الشرائح للبيع. يقول ويتيك بابروتا، مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي، «يمكن استخدام الشريحة في أي مكان يمكنك فيه استخدام البطاقات المصرفية المعتادة. يتم استخدامها؛ لدفع ثمن مشروبك على الشاطئ، أو قهوتك في نيويورك، أو حتى قصة شعرك في باريس، أو غيرها. فقد تمكنت الشركة من بيع ما يزيد عن 500 شريحة».

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مواصفات الشريحةبالنسبة لحجم الشريحة، فلا يتعدى حبة الأرز، ويقل وزنها عن جرام واحد، وتضم شريحة إلكترونية مدمجة داخل كبسولة من البوليمر الحيوي. يمثل البوليمر الحيوي مادة طبيعية تشبه البلاستيك. أكد «بابروتا» أن الشريحة آمنة، وحصلت على الموافقات الرسمية والصحية، وتعمل مباشرةً بعد زراعتها. بالإضافة إلى ذلك، تظل ثابتة في مكانها، ولا تحتاج إلى بطارية أو مصدر طاقة.تستخدم الشركة تقنية من أجل الدفع دون لمس، والتي تستخدم في الكثير من الهواتف المحمولة، وتعمل عبر دائرة تردد؛ لتحديد هوية الشخص.مخاوف حول استخدام الشريحةيعود تاريخ زراعة أول شريحة تحت جلد إنسان إلى عام 1998، لكن هذه التقنية لم تصبح متاحة بشكل تجاري إلا خلال العقد الماضي فقط.تمثل المخاوف من وجود شيء غريب في الجسم، والمخاوف الأمنية مصادر القلق الرئيسية بالنسبة للجمهور. على الجانب الآخر، فالشريحة تستخدم نفس التكنولوجيا التي يستخدمها الناس بشكل يومي. تقرأ الشريحة على مسافة محددة بواسطة الهوائي، وتحتاج إلى أن تكون ضمن الحيز الكهرومغناطيسي المتوافق مع تقنيتها. يعتبر التخوف الأكبر من هذه الشرائح هو ما يمكن أن تضمه من المعلومات الشخصية، وبالتالي يجب التفكير في كيفية حماية المعلومات الشخصية، ومنع تتبع الشخص باستخدامها. بهذا الصدد، تقول ثيودورا لاو، خبيرة التقنية المالية، «تمثل شرائح الدفع المستزرعة مجرد تطبيق لإنترنت الأشياء، فهي وسيلة أخرى للاتصال وتبادل المعلومات».