فوائد لا تحصى للوقاية من الأمراض فى عصير البقدونس..



البقدونس البقدونس

لا يعد البقدونس زينة للأطباق فحسب، بل هو أحد العناصر الغذائية القيمة المضافة لطعامك، سواء تناولته كما هو، أو كنوع من أنواع العصائر، في كلا الحالات سيمد جسمك بما يلزمه، وفيما يلي نستعرض أهم فوائد عصير البقدونس الصحية والجمالية للجسم.



فوائد عصير البقدونس

يعد البقدونس من الخضروات الطبيعية الرائعة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة، لحماية جميع أجزاء وأجهزة الجسم بشكل عام من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، إذ تتمثل فوائد عصير البقدونس جميعًا في الآتي:



إمداد الجسم بالعناصر الغذائية

يحتوي عصير البقدونس على العديد من المعادن والعناصر الغذائية المفيدة، ولذلك فإن تناوله المستمر يساعد على إمداد الجسم بكمية كافية من الحديد، فيتامين أ، فيتامين ب، فيتامين ج، والكثير من المعادن والفيتامينات الحيوية الأخرى.

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يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدةأكدت العديد من الدراسات العلمية أن البقدونس يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تمنع تلف جزيئات الجذور الحرة، إذ يساعد ذلك الأمر في الحفاظ على الجسم من خطر الإصابة بالأمراض السرطانية الخطيرة، التي يصعب علاجها أو حتى التحكم فيها.الوقاية من هشاشة العظامتحتاج جميع عظام ومفاصل الجسم إلى نسبة عالية من فيتامين ك، خاصةً وأنه الفيتامين الوحيد الذي يحافظ على العظام ويعمل على تقويتها، وتجدر الإشارة إلى أن عصير البقدونس يحتوي على نسبة عالية من هذا الفيتامين، والذي يساهم في الحفاظ على الجسم من خطر الإصابة بمرض هشاشة العظام الخطير.الوقاية من الأمراض السرطانيةالبقدونس من أفضل المكونات الطبيعية التي ينصح بها الكثير من الأطباء المتخصصين، خاصةً وأن البقدونس يعمل على قتل الخلايا التالفة أو الضارة، التي تتجمع داخل جسم الإنسان وتؤدي إلى خطر الإصابة بالأمراض السرطانية الخطيرة، ولكن لا بد من عدم الإفراط منه بشكل زائد عن الحد حتى لا يؤثر ذلك على الجسم بشكل عكسي.الحفاظ على صحة العينينيمتلك البقدونس العديد من العناصر التي تعزز صحة العينين، وتحمي الشخص من خطر الإصابة بمرض «التنكس البقعي» والذي قد يؤدي إلى العمى، خاصةً وأنه من الأمراض التي لم يظهر لها علاج فعال حتى وقتنا الحالي، لذا تكمن أهمية عصير البقدونس في زيادة وضوح الرؤية، وتقوية شبكية العينين خاصةً لدى كبار السن والذي يعانون من مشكلات كبيرة في الرؤية.تحسين صحة القلبيحتوي البقدونس بطبيعته على نسبة عالية من فيتامين ب وحمض الفوليك، إذ يقوم حمض الفوليك بدوره في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، خاصةً وأنه يعمل على تقوية جميع عضلات القلب والحفاظ عليه من خطر الإصابة بالأمراض القلبية الخطيرة، التي قد تؤدي إلى الوفاة.مضاد للبكتيريا والفطرياتنبات البقدونس من الخضروات الرائعة التي تعمل على قتل البكتيريا الضارة، والفطريات التي تتجمع في أماكن مختلفة من الجسم، وبالتالي تؤثر على الشخص بطريقة سلبية، حيث أثبتت العديد من الدراسات أن أغلب الأمراض التي تؤثر على الجهاز المناعي ناتجة عن تكون تلك البكتيريا الضارة، مما يستدعي التدخل الطبي السريع للتخلص منها بشكل كامل، ومن ثم الحفاظ على الصحة العامة للمريض.الوقاية من حصى الكلىيمثل عصير البقدونس الغني بالعديد من العناصر الطبيعية والمعادن المفيدة، عاملا أساسيا في تسهيل عملية إدرار البول، وهو الأمر الذي يسهم في تنظيف الكلى والمثانة من الأملاح أو الأحماض غير الآمنة وحتى الماء المتواجد بها، وبالطبع يساعد ذلك الأمر في تقليل الضغط على الكلى، ومن ثم الحفاظ عليها من تكون الحصوات التي قد تحتاج إلى التدخل الجراحي في بعض الأحيان.طريقة تحضير عصير البقدونسعصير البقدونس من العصائر المميزة والبسيطة التي يمكنك تحضيرها في أسرع وقت ممكن، وعلى الرغم من أن مذاقه غير مفضل لدى البعض إلا أنه يضم فوائد عظيمة للغاية، ويمكن تحضيره بسهولة بالخطوات التالية:المكونات:35 جراما فقط من أوراق البقدونس المجففة أو الطازجة.ملعقة واحدة صغيرة الحجم نسبيًا من عصير الليمون.ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الطبيعي.1 كوب فقط من الماء.طريقة التحضير:نقوم في بداية الأمر بقطف أوراق البقدونس الطازجة والمفيدة من سيقان النبات، وتركها لفترة من الوقت حتى تجف تمامًا لتكون جاهزة على الاستخدام.ثانيًا يجب إضافة الماء إلى أوراق البقدونس ووضعها على النار لفترة بسيطة جدًا من الوقت.من المهم أن نترك الأوراق في الماء الساخن لفترة من الوقت لا تقل عن 10 دقائق.من ثم يمكن تصفية الخليط باستخدام المصفاة المنزلية.بعدها يمكن إضافة عصير الليمون والعسل إلى الماء المصفى من البقدونس، مع التقليب جيدًا حتى تندمج جميع المكونات مع بعضها البعض.كما ينصح بتناول كوب يوميًا من هذا العصير الطبيعي المميز، وذلك للاستفادة بعناصره الغذائية الغنية والتي يحتاج إليها الجسم بشكل مستمر.فوائد عصير البقدونس للنساءإذا تساءلتِ يومًا عن فوائد عصير البقدونس لكِ، أو عن العناصر الغذائية التي يمد بها جسمك، فإليكِ أعم فوائده للنساء فيما يلي:يعمل عصير البقدونس على الحد من آلام الدورة الشهرية، والأعراض المصاحبة لها كالتقلبات المزاجية، وآلام الظهر وغيرها.كما يحتوي على بعض الفلافونيدات والفلافونات والتي تقوم بدورها في الحماية من أورام وسرطانات الثدي.للبقدونس أيضًا قدرة فعالة على جعل كلف الحمل المزعج غير واضح.أما فوائده الجمالية للنساء فهو تقوية الشعر وتحفيزه على النمو، كما يساعد في تعزيز نسبة الكولاجين والكيراتين.فوائد عصير البقدونس للقولونيساعد عصير البقدونس بخصائصه الغنية في علاج بعض الأمراض والمشكلات المزعجة، كما يعد واحدًا من الأطعمة المفيدة للقولون، كونه يعمل على التقليل من آلام وانتفاخات البطن، نتيجة احتوائه على عدة خصائص طاردة للغازات، كما يعمل على إنتاج عصائر المعدة، والعصارة الصفراء أيضًا وبالتالي تصبح عملية الهضم بشكل أفضل، إضافةً إلى طرد الغازات والتخلص من الإمساك والغثيان.فوائد عصير البقدونس على الريقيجمع عصير البقدونس فوائد عظيمة سواء تناولته على الريق أو في أي وقت من يومك، والأهم إذا تم تناوله باعتدال، ومن أهم فوائده على الريق ما يلي:علاج فعال لمشكلات المسالك البولية المختلفة، كعلاج التهابات الكلى الحادة بالإضافة إلى حل مشكلات المثانة.تعزيز صحة الكبد والكلى عن طريق طرد السموم المتراكمة بالجسم.يساعد أيضًا في التخلص من الوذمة الناتجة عن تراكم الأملاح بكمية كبيرة بالجسم.يعد العلاج الطبيعي الأفضل لمشكلات العظام والمفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي.كما يمكنه حمايتك من الأمراض التنفسية الخطيرة، أبرزها مرض الربو.يعمل كحائط وقائي ضد أمراض الدم المختلفة، كعلاج فقر الدم «الأنيميا»، وتنظيم دورة الجسم الدموية.يوفر ليونة مثالية للأمعاء والمعدة مما يساعد في تسهيل عملية الهضم.كما يعمل على ضبط نسبة الكوليسترول في الدم، نتيجة لما يمتلكه من ألياف طبيعية.إذا تناولته على الريق باستمرار سيساعدك في إنقاص وزنك الزائد، والتخلص من الدهون المزعجة.والأبرز هنا أنه يُحسن من صحة الدماغ، عن طريق تحسين الذاكرة، والحد من أعراض الاكتئاب.سيُحسن عصير البقدونس على الريق من بشرتك أيضًا ويجعلها أكثر جمالًا وصحة.فوائد عصير البقدونس للبشرةيعمل عصير البقدونس كعلاج طبيعي فعال عندما يتعلق الأمر بالبشرة وصحة الجلد، حيث يُخلصك من شوائب البشرة المزعجة كالبثور، وحب الشباب ويجعلها أكثر نضارة، كما يعمل على إزالة البقع الداكنة وآثار الندبات والحبوب ومع الاستمرار يعمل على تفتيح البشرة بشكلٍ ملحوظ، فضلاً عن تحفيز البشرة لإنتاج الكولاجين، مما يؤخر من ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه.أضرار ومحاذير في عصير البقدونسعلى الرغم من الفوائد التي لا تعد ولا تحصى لعصير البقدونس، والتي يستمد منها الجسم مقويات طبيعية للحماية من الأمراض، إلا أن هنالك العديد من الأضرار التي قد تلحق بك إذا تناولته بكثرة، وتظهر أضرار الإفراط في عصير البقدونس فيما يلي:قد يؤدي إلى إصابتكِ بتقلصات وتشنجات شديدة في الرحم أثناء شهور الحمل، لذا لا يُنصح به للمرأة الحامل.قد يتعارض أيضًا عصير البقدونس الطبيعي مع بعض الأدوية أو العلاجات الطبية، ومنها أدوية إدرار البول، لذلك لا بد من الاعتدال في تناوله والأفضل استشارة الطبيب المعالج قبل تناوله، كي لا يتعرض الجسم لمضاعفات وآثار جانبية خطيرة.