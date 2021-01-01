مواصفات و سعر الهاتف Honor Play6T Pro



Honor Play6T Pro Honor Play6T Pro

الهاتف Honor Play6T Pro، هو أحدث هاتف متوسط، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، من هونور، تم الإعلان عنه، بشكل رسمي، يوم 7 أبريل، مع معالج Dimensity 810، وكاميراتين في الخلف، بمستشعر رئيسي، دقته 48 ميجا بكسل، وشاشة تصميمها حديث، وتضم ثقبا في المنتصف، بدلا من النوتش، وتدعم معدل تحديث، يبلغ 90 هرتز، بالإضافة إلى، بطارية متوسطة، تدعم شحنا سريعا، بقوة 44 واط، وكل هذا، بسعر لا يتخطى 250 دولارا، ومع ذلك، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Honor Play6T Pro.



مواصفات الهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: قامت شركة هونور، بإزاحة الستار رسميا، عن هذا الهاتف، يوم 7 أبريل، وستقوم بطرحه، للبيع في الأسواق، يوم 13 أبريل.



أبعاد الهاتف: يتوفر هاتف Honor Play6T Pro، بارتفاع يبلغ 163.4 ملم، وبعرض يبلغ 74.7 ملم، وبسمك نحيف، يبلغ 7.5 ملم، وبوزن خفيف جدا، يبلغ حوالي 175 جراما.

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الشبكة: هذا الهاتف، يدعم شبكات اتصال، الجيل الثاني 2G، والجيل الثالث 3G، والجيل الرابع 4G، والجيل الخامس 5G، مع دعم، اتصال Wi-Fi 5 (ac)، ودعم تركيب، شريحتي اتصال، Nano-SIM.الشاشة: تم تصميم، هاتف هونور الجديد، حول شاشة، IPS LCD، بحجم 6.7 بوصة، وبدقة 2388×1080 بكسل، وبمعدل تحديث 90 هرتز، كما أنها، تحتوي على، ثقب صغير، في المنتصف، لاحتواء الكاميرا الأمامية.الكاميرات الخلفية: الكاميرات الخلفية، للهاتف Honor Play6T Pro، تأتي بدقة، 48 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وبدعم PDAF، للكاميرا الرئيسية، وبدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، للكاميرا المسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، أو بجودة FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التقاط صور عالية الجودة، بخاصية panorama، وHDR.الكاميرا الأمامية: يحتوي هذا الهاتف، على كاميرا سيلفي، بدقة 8 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية.المعالج: معالج التشغيل، يأتي من فئة، MediaTek Dimensity 810 5G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، ومعالج الرسوميات، يأتي من فئة، Mali-G57 MC2، مع العلم بأن، معالج تشغيل، الهاتف Honor Play6T Pro، مكون من، نواتين Cortex A76، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و6 أنوية Cortex A55، بسرعة 2.0 جيجا هرتز.الذاكرة: هذا الهاتف، يتوفر بإصدارين، على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، والإصدار الثاني، يضم 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.نظام التشغيل: الهاتف Honor Play6T Pro، يعمل بواجهة المستخدم، Magic UI 5.0، التي تستند على، نظام Android 11.البطارية: وعلاوة على ذلك، فإن البطارية، غير قابلة للإزالة، وتأتي من نوع، ليثيوم بوليمر، وبسعة 4000 ملي أمبير، بالإضافة إلى أن، البطارية تدعم الشحن السريع، بقوة 44 واط، ويتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0.مميزات Honor Play6T Proيتم تشغيله، بأحد أفضل، المعالجات من حيث الأداء، في الهواتف، التي يقل سعرها، عن 250 دولارا، وذلك لأنه، يدعم شبكات 5G، ويدعم تشغيل الألعاب الثقيلة، بمعدل فريمات عال جدا، وتشغيل البرامج، كبيرة الحجم، بدون لاج، أو تقطيع، بالاستناد على، ذاكرة الوصول العشوائية، التي تصل، بسعة 8 جيجا رام.تصميم الشاشة جديد، وممتاز للغاية، في هذه الفئة السعرية، حيث إن، الإطارات نحيفة جدا، وتكاد تكون معدومة، والكاميرا الأمامية، تتواجد في ثقب، بدلا من نوتش، بالإضافة إلى أن، حجمها كبير، وجودتها عالية.الشحن السريع، الذي يأتي، بقوة 44 واط، قادر على، شحن البطارية، التي تأتي، بسعة 4000 ملي أمبير، في أقل من، 65 دقيقة فقط،الهاتف Honor Play6T Pro، يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، الغير موجود، في معظم الهواتف المنافسة، ويدعم أيضا، مكبرات الصوت.السعر رخيص جدا، بالنظر إلى، الهواتف المنافسة، من الشركات الأخرى، ويعتبر أحد أرخص، وأفضل الهواتف، التي تدعم شبكات، الجيل الخامس 5G.يحتوي على، مستشعر لبصمات الأصابع، مدمج في زر الباور، على الجانب، ويدعم مستشعرات التسارع، والتقارب، والبوصلة.يدعم إصدار Bluetooth 5.1، واتصال Wi-Fi 5 (ac)، مع دعم، نظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, BDS.الهاتف Honor Play6T Pro، حجمه خفيف للغاية، ولا يتخطى، 175 جراما، مما يسهل حمله، واستخدامه بيد واحدة.سيتوفر للشراء، بثلاثة ألوان مختلفة، وهي الأسود، والفضي، والذهبي.عيوب الجوالعلى الرغم من، ان دقة الكاميرات الخلفية، والأمامية، جيدة جدا، وأكبر من المنافسين، إلا أن، جودة تصوير الفيديوهات، ضعيفة نسبيا، وكنا نطمح أن، تدعم جودة 4K، بدلا من، FHD+.سعة البطارية، ضعيفة وأقل من المنافسين، حيث توجد، هواتف منافسة، بأسعار أقل، تضم بطارية، بسعة 5000 ملي أمبير.لا يدعم، تركيب كارت ميموري، MicroSD، ولكن هذا طبيعي، نظرا لأن، الهاتف Honor Play6T Pro، يتوفر مع ذاكرة داخلية، تصل إلى، 256 جيجا بايت، مما يجعلها كافية، لتحميل كافة الألعاب، والتطبيقات، التي يحتاجها المستخدمون.يعمل بنظام التشغيل، القديم من جوجل، وواجهة المستخدم القديمة، ولا يدعم، خدمات جوجل بلاي، Google Play Services، وذلك بالرغم من، وصول هواتف أخرى، بنظام Android 12، وواجهة Magic UI 6.0.لا يدعم، الراديو FM، وأيضا لا يدعم، خاصية NFC، الموجودة في معظم، الهواتف المنافسة.الكاميرات الخلفية، بارزة بشكل كبير، عن الواجهة الخلفية، وهذا يجعلها، معرضة للخدش، أو الكسر، بكل بساطة.سعر الهاتف Honor Play6T Proالهاتف Honor Play6T Pro، سيتوفر للشراء، بشكل رسمي، يوم 13 أبريل، بسعر يبدأ من، 217 دولارا أمريكيا، للإصدار الذي يضم، 128 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.وبسعر يصل إلى، 247 دولارا أمريكيا، للإصدار الكبير، الذي يضم، 256 جيجا بايت، مع 8 جيجا رام.