قبل الإعلان الرسمي تظهر مواصفات الهاتف Poco C40



Poco C40 Poco C40

في الأسبوع الماضي، ظهر تقرير جديد، يؤكد أن، العلامة التجارية بوكو، الفرعية من شركة شاومي، ستعلن عن، الهاتف Poco C40، خلال الأيام القليلة المقبلة، والآن ظهر تسريب، يكشف عن، المواصفات الكاملة، لهذا الهاتف القادم، الذي سيكون متوسطا، ولكن بسعر اقتصادي، حيث سيضم معالج، Snapdragon 680 4G، وبطارية ضخمة، بسعة 6000 ملي أمبير، تدعم شحنا سريعا قويا، ومستشعر كاميرا رئيسيا، بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، سيصل بواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، MIUI 13، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، جميع مواصفات الهاتف Xiaomi Poco C40.



مواصفات الهاتف Poco C40

سيتوفر هذا الهاتف، مع شاشة IPS LCD، حجمها 6.7 بوصة، وجودتها HD+، ودقتها 1650×720 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 3، الهاتف Poco C40، سيتوفر كذلك، مع كاميراتين، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، ستكون مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرات الخلفية، والأمامية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+ (بدقة 1080 بكسل )، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وستدعم أيضا، خاصية panorama، وHDR.



الهاتف Poco C40، سيصل بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والمكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، وسيصل أيضا، بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 610، كما أنه سيعمل، بواجهة المستخدم، MIUI 13، التي تستند على، نظام التشغيل القديم، Android 11، وسيتوفر بأكثر من، إصدار على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 4 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت، والإصدار الثالث، يضم 6 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت، وهذا الهاتف، سيدعم إمكانية، زيادة المساحة التخزينية، حتى 1 تيرا بايت.

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وبخصوص البطارية، فستكون ليثيوم بوليمر، وستأتي بسعة 6000 ملي أمبير، وستدعم تقنية الشحن السريع، بقوة 18 واط، وسيتم شحنها، من خلال منفذ، USB Type?C 2.0، أما بخصوص، المميزات الأخرى، فتتمثل في، إمكانية تركيب شريحتي اتصال، وكارت ميموري، في نفس الوقت، ومستشعر لبصمات الأصابع، مثبت على الخلف، بالإضافة إلى أن، الهاتف Poco C40، سيحتوي على، منفذ لسماعات الأذن 3.5 ملم، وسيدعم مكبرات الصوت، وخاصية NFC، وخاصية Infrared port، مع دعم، الراديو FM، وإصدار Bluetooth 5.0، واتصال Wi-Fi 5 (ac).وعلاوة على ذلك، فإن السعر المتوقع، للهاتف Poco C40، سيتراوح بين، 160 إلى 185 دولارا أمريكيا، لأقل إصدار، والذي يضم، ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، وقد يتم الإعلان، عن هذا الهاتف، خلال شهر أبريل الجاري، أو في وقت لاحق، من شهر مايو، وسنوافيكم بسعر ومواصفات الهاتف Poco C40، وجميع التفاصيل، فور الإعلان الرسمي.