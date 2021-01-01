قبل الإعلان الرسمي تظهر مواصفات الهاتف Poco C40

في الأسبوع الماضي، ظهر تقرير جديد، يؤكد أن، العلامة التجارية بوكو، الفرعية من شركة شاومي، ستعلن عن، الهاتف Poco C40، خلال الأيام القليلة المقبلة، والآن ظهر تسريب، يكشف عن، المواصفات الكاملة، لهذا الهاتف القادم، الذي سيكون متوسطا، ولكن بسعر اقتصادي، حيث سيضم معالج، Snapdragon 680 4G، وبطارية ضخمة، بسعة 6000 ملي أمبير، تدعم شحنا سريعا قويا، ومستشعر كاميرا رئيسيا، بدقة 50 ميجا بكسل، بالإضافة إلى أن، هذا الهاتف، سيصل بواجهة المستخدم، الأحدث من شاومي، MIUI 13، وخلال السطور القادمة، دعونا نتعرف على، جميع مواصفات الهاتف Xiaomi Poco C40.
مواصفات الهاتف Poco C40
سيتوفر هذا الهاتف، مع شاشة IPS LCD، حجمها 6.7 بوصة، وجودتها HD+، ودقتها 1650×720 بكسل، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Corning Gorilla Glass 3، الهاتف Poco C40، سيتوفر كذلك، مع كاميراتين، في الخلف، الكاميرا الرئيسية، ستأتي بمستشعر حجمه 26 ملم، وبدقة 50 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، والكاميرا الثانية، ستكون مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، وستأتي بدقة، 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، بالإضافة إلى، كاميرا أمامية، بدقة 5 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.0، والكاميرات الخلفية، والأمامية، ستدعم تصوير الفيديوهات، بجودة FHD+ (بدقة 1080 بكسل )، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وستدعم أيضا، خاصية panorama، وHDR.
الهاتف Poco C40، سيصل بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 680 4G، المصنوع بتكنولوجيا 6 نانومتر، والمكون من، 4 أنوية Kryo 265 Gold، بسرعة 2.4 جيجا هرتز، و4 أنوية Kryo 265 Silver، بسرعة 1.9 جيجا هرتز، وسيصل أيضا، بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 610، كما أنه سيعمل، بواجهة المستخدم، MIUI 13، التي تستند على، نظام التشغيل القديم، Android 11، وسيتوفر بأكثر من، إصدار على مستوى التخزين، الإصدار الأول، يضم ذاكرة عشوائية، بسعة 3 جيجا رام، مع ذاكرة داخلية، بسعة 32 جيجا بايت، والإصدار الثاني، يضم 4 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت، والإصدار الثالث، يضم 6 جيجا رام، مع 64 جيجا بايت، وهذا الهاتف، سيدعم إمكانية، زيادة المساحة التخزينية، حتى 1 تيرا بايت.
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