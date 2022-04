أسعار و مواصفات هاتف Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro 5G Oppo F21 Pro 5G

كما كان مقررا بالفعل، أعلنت اليوم، شركة أوبو، عن الهاتف Oppo F21 Pro 5G، بمواصفات جيدة للغاية، وسعر اقتصادي، مقارنة بهاتف يدعم، شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يصل بأحد، معالجات كوالكوم المتوسطة، ويعمل بنظام التشغيل، الأحدث على الإطلاق، مع واجهة ColorOS 12، ويحتوي على، 3 كاميرات خلفية، بمستشعر رئيسي ضخم، ودقته عالية، بالإضافة إلى، شحن سريع، قادر على شحن 100%، من سعة البطارية، في 63 دقيقة فقط، وفي هذا المقال، دعونا نتعرف الآن، على سعر ومواصفات الهاتف Oppo F21 Pro 5G.



مواصفات الهاتف

موعد الإعلان والإطلاق: Oppo F21 Pro 5G، ظهر لأول مرة، خلال الحدث، الذي أقامته، شركة أوبو، يوم 12 أبريل، وسيتم إطلاقه بشكل رسمي، إلى الأسواق، يوم 21 أبريل.



أبعاد الهاتف: يتوفر هذا الهاتف، بارتفاع 159.9 ملم، وبعرض 73.2 ملم، وبسمك نحيف، يبلغ 7.5 ملم، كما أن، وزنه خفيف جدا، يبلغ 173 ملم.

الشبكة: يدعم حتى، شبكات اتصال 2G، و3G، و4G، و5G، ويدعم أيضا، تركيب شريحتي اتصال، Nano-SIM، واتصال Wi-Fi 5 (ac).الشاشة: هذا الهاتف، مصمم حول، شاشة AMOLED، بحجم 6.43 بوصة، وبدقة 2400×1080 بكسل، وبجودة FHD+، وبسطوع يبلغ 600 شمعة، في البوصة، كما أن، شاشة الهاتف، Oppo F21 Pro 5G، تدعم معدل التحديث القياسي، الذي يبلغ 60 هرتز، ويوجد عليها، زجاج حماية، من فئة، Schott Xensation glass.المعالج: هاتف أوبو الجديد، يتوفر بمعالج ثماني النواة، من فئة، Qualcomm Snapdragon 695 5G، المصنوع بتقنية 6 نانومتر، والمكون من، نواتين Kryo 660 Gold، بسرعة 2.2 جيجا هرتز، و6 أنوية Kryo 660 Silver، بسرعة 1.7 جيجا هرتز، ويتوفر كذلك، بمعالج رسوميات، من فئة، Adreno 619.الذاكرة: الذاكرة الداخلية، لهذا الهاتف، تأتي بسعة، 128 جيجا بايت، والذاكرة العشوائية، تأتي بسعة، 8 جيجا رام، والذاكرة الداخلية، قابلة للاتساع، عن طريق، بطاقة microSD، التي يتم تركيبها، في فتحة مخصصة.الكاميرات الخلفية: الهاتف Oppo F21 Pro 5G، يضم كاميرا رئيسية، بدقة 64 ميجا بكسل، وبمستشعر حجمه 26 ملم، وبفتحة عدسة f/1.7، وكاميرا ماكرو، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، بجانب كاميرا مسؤولة عن، استشعار معلومات العمق، بدقة 2 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، والكاميرات الخلفية، تدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، مع دعم، التصوير بخاصية HDR، وpanorama.الكاميرا الأمامية: وبخصوص الكاميرا الأمامية، فتأتي بمستشعر حجمه 27 ملم، وبدقة 16 ميجا بكسل، وبفتحة عدسة f/2.4، وتدعم تصوير الفيديوهات، بدقة 1080 بكسل، بمعدل 30 إطارا، في الثانية، وتدعم أيضا، التقاط صور بخاصية panorama، وHDR.نظام التشغيل: Oppo F21 Pro 5G، يعمل بواجهة، ColorOS 12، التي تستند على، نظام Android 12.البطارية: بطارية هذا الهاتف، تأتي بسعة، 4500 ملي أمبير، وتدعم الشحن السريع، بقوة 33 واط، وتدعم أيضا، الشحن العكسي، بالإضافة إلى أن، منفذ شحن البطارية، يأتي من فئة، USB Type?C 2.0.مميزات الهاتف Oppo F21 Pro 5Gتصميم الشاشة رائع، مقارنة بالمنافسين، وجودتها عالية، وتعد بأفضل رؤية ممكنة، حتى في الأماكن المظلمة، أو تحت ضوء الشمس المباشر، ويوجد عليها، زجاج لحمايتها، من الخدش والكسر، كما أنها تدعم، خاصية Always On Display.الكاميرات سواء كانت أمامية، أو خلفية، تأتي بمستشعر واسع جدا، وبدقة مناسبة، وهذا يجعل الكاميرات، تقدم تجربة تصوير، غير مسبوقة، في هذه الفئة السعرية، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرات مجهزة بالعديد، من الخصائص، التي تعتمد على، الذكاء الاصطناعي.Oppo F21 Pro 5G، يصل بمجموعة كبيرة، من المميزات، التي أضافتها، شركة جوجل، في أحدث نظام تشغيل لها، بجانب المميزات، التي أدرجتها، شركة أوبو، في واجهة المستخدم الأحدث.يحتوي على، منفذ microSD مخصص، لاحتواء الكارت الميموري، وهذا يعني، أنك ستتمكن من، تركيب شريحتي اتصال 5G، وبطاقة ذاكرة خارجية، في وقت واحد.البطارية ضخمة، وتدعم شحنا سريعا، أقوى من المنافسين، حيث يمكن شحنها بالكامل، في حوالي ساعة، و3 دقائق فقط، وبالإضافة إلى ذلك، فالبطارية تدعم الشحن العكسي.يدعم مستشعرا لبصمات الأصابع، مدمجا في زر الباور، على الجانب، مع دعم، مستشعرات التسارع، والدوران، والقرب، والبوصلة.على الرغم من أن، معالج التشغيل، ليس الأفضل، في هذه الفئة السعرية، إلا أنه، رائع جدا، ويعتبر من أحدث المعالجات، المتوسطة من كوالكوم، حيث يقدم، أداء جيدا في تشغيل الألعاب، وإجراء المهام الثقيلة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم، ويدعم أيضا، مكبرات صوت ستريو، وخاصية NFC.الهاتف Oppo F21 Pro 5G، حاصل على، شهادة IPX4، لمقاومة الماء، والغبار، ويحتوي على، أضواء RGB حول الكاميرات، تضيء عند، وصول إشعارات، أو انتهاء الشحن.يدعم إصدار Bluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي، GPS with A?GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS.عيوب الهاتف أوبو إف 21 برو 5Gمعدل تحديث الشاشة، الذي يبلغ 60 هرتز، أقل من المتوقع، وتوجد هواتف بأسعار متقاربة، تحتوي على شاشات، بمعدل تحديث 90 هرتز، و120 هرتز، وهذا قد يؤثر، على تجربة اللعب.جودة تصوير الفيديوهات، ضعيفة جدا، مقارنة بهاتف يباع، بسعر 355 دولارا، وكنا نطمح أن، تكون 4K، بدلا من، FHD+، بمعدل 30 إطارا، في الثانية فقط.لا يدعم، الراديو FM، كما أن، بطارية الهاتف، Oppo F21 Pro 5G، لا تدعم، الشحن اللاسلكي.الكاميرات الخلفية، بارزة عن الظهر، بشكل كبير، مما يجعلها معرة للخدش، من أقل شيء.الظهر معرض للاتساخ، والتبصيم بسهولة، وذلك بسبب قدومه، من البلاستيك اللامع.سعر الهاتف Oppo F21 Pro 5Gسعر الهاتف Oppo F21 Pro 5G، يبلغ حوالي، 355 دولارا أمريكيا، وذلك للإصدار الوحيد المتوفر، والذي يضم، ذاكرة عشوائية، بسعة 8 جيجا رام، وذاكرة داخلية، بسعة 128 جيجا بايت.