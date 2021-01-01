بأقل كلفة كيف تصبغ ملابسك القديمة في المنزل؟



صبغ ملابسك القديمة صبغ ملابسك القديمة

إذا رأيت ملابسك باهتة أو سئمت رؤيتها بذات الألوان المعتادة، فلماذا لا تفكر في إضفاء بعض الألوان إليها، إذ إن الرغبة في تحويل ألوان الملابس ليست بالصعوبة التي تتخيلها، بحيل وخطوات منزلية قد تتمكن من ذلك، لذا سنوضح في التالي مدى سهولة صبغ الملابس القديمة في المنزل وإضفاء حياة جديدة عليها.



طريقة صبغ الملابس القديمة في المنزل

صباغة الملابس أمر مثير للاهتمام وفي الوقت ذاته صعب بعض الشيء، نظرًا لكون النتائج النهائية قد لا تكون متسقة دائمًا، وبسبب عدم إدراكك أساسيات صبغ الملابس القديمة في المنزل، فقد تدمر قطعة ملابس أنت تفضلها، لذا تعلم صبغ الملابس خطوة بخطوة كما يلي:



تعرف على نوع القماش المراد صبغه

لا يمكن التعامل مع جميع أنواع الأقمشة على قدم المساواة، إذ تتفاعل الأقمشة بجميع أنواعها مع أصباغ النسيج المختلفة بطريقة مختلفة، مما يعني أن بعض الأنواع سيتم صبغها بشكل أفضل من غيرها، لذا وجب عليك التعرف على نوع القماش الخاص بك قبل بدء الصباغة، يمكنك إجراء بعض الاختبارات البسيطة لتحديد أي من أنواع الأقمشة التي تكون أفضل في الصبغ، وبشأن هذا الصدد سنوفر عليك هذا، وسنوضح فيما يلي أي من الأقمشة التي تجدي نفعًا كبيرًا في الصبغ والعكس:

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القطن: بلا شك يعد القطن هو أفضل نسيج للصباغة، تستطيع صبغ الملابس القديمة في المنزل المصنوعة من أقمشة العشب القطني والبوبلين القطني بألوانه الزاهية، ويفضل أن تكون أقمشة القطن الناعم، وفي حال كان ممزوجًا بالبوليستر، ستصبح النتيجة عدم الصبغ بشكل جيد، أما إذا كانت النسبة المئوية للقطن أكبر، فقد تأخذ الصبغة على ما يرام.الأقمشة السميكة: غير جيدة في الصبغ، وينطبق الأمر على تلك الرقيقة أيضًا.الصوف: قد يأخذ الصوف الصبغة بالشكل المراد، ولكن قد ينتهي الأمر في الأخير إلى الانكماش المفرط.الحرير: جيد في الصباغة، ولكنه يميل إلى الانكماش وفقدان لمعانه.البوليستر والأستيات: من أكثر الألياف صعوبة عند صباغة الملابس القديمة، حيث تنبغي معالجتها عند درجة غليان تقارب 280 درجة.يجب التنويه إلى أمر مهم وضروري وهو أثناء قيامك باختيار الأقمشة المراد صبغها، تأكد من أنها ليست طاردة أو مقاومة للماء، حتى تلتصق الصبغة بالفعل.وضعها في الغسالةبعد الانتهاء من الخطوة الأولى والتأكد من قابلية القماش للصبغ، فأنت بحاجة إلى غسلها قبل الانخراط في عملية الصباغة، مع عدم إلزامك بأي مسحوق، بل يكفي غسل قطعة الملابس في دورة مياه فاترة، إذا لم تقم بغسلها أو لم تتعرض للغسل من قبل، ستلاحظ انكماشًا واضحًا.توجد طريقتان يمكنك اتباعها، أولاهما: الحصول على الصبغة التي تريدها من المحلات التجارية التي تم إعدادها مسبقًا وستضمن منحك لونًا مركزًا لا سيما مع الأقمشة الثقيلة، وهذي هي الطريقة الآمن إذا كانت هذه أول تجربة لصبغ الملابس القديمة في المنزل، ثانيهما: صنعها بنفسك مستخدمًا في ذلك مكونات طبيعية، وذلك كما يلي:اللون البرتقالي: يتم الحصول عليه من جذر الجزر، البصل والكركم.اللون الأحمر: يُستخلص من بذور الزمان والبنجر.اللون الأسمر: يمكن صنع الصبغة من لحاء البتولا، جذور البنجر ومسحوق القهوة.الأرجواني أو الأزرق: يتم استخلاصه من العليق، والعنب البري.الوردي: يُنتج اللون الوردي من حبات الكرز والفراولة وقشور ثمار الأفوكادو.صبغ الملابسإذا كنت ترغب في معرفة إجابة سؤال كيف تصبغ الملابس في البيت؟ فهناك 3 طرق يمكنك اتباعها، وهي على النحو التالي ذكره:طريقة الغسالةبلل الملابس القديمة بالماء ومن ثم ضعها في الغسالة، وامزج الصبغة التي تريدها مع 4 أكواب من الماء الساخن مع تقليبها جيدًا، في إناء منفصل أذب كأسا من الملح مع 4 أكواب من الماء الساخن جدًا، وذلك في حال كنت تريد صبغ ملابس مصنوعة من الكتان أو القطن، أما في حال كان نوع القماش حريرا أو نايلون، فاخلط كأسا من الخل مضافًا إليه 3 أكواب من الماء الساخن، اسكب الصبغة في الموزع مع كوب مزيج الخل أو الملح وفقًا لنوع الأقمشة، أضف 4 أكواب أخرى من الماء الساخن، ومن ثم شغل الغسالة قرابة نصف ساعة على درجة حرارة عالية.طريقة الموقداملأ وعاء كبير الحجم بكمية وفيرة من الماء، بحيث يشمل الملابس المراد صبغها وسهولة التحرك فيه وتسخينه، عند بدء غليان الماء اسكب محلول الصبغة ومن ثم مزجه جيدًا دون كلل حتى التأكد من إذابة كل جزء صغير من الصبغة، بعد ذلك يتم وضع الملابس مع تحريكها ببطء وبشكل مستمر على نار هادئة، مع إيلاء الاهتمام للعشر دقائق الأولى، قد تتدلى الملابس في الصبغة والماء لفترة تقارب الساعة.عند ملاحظة الوصول إلى لون الصبغة المطلوب (يجب أن تعي أن اللون يبدو أغمق قليلًا عندما تكون الملابس رطبة) أخرج الملابس مع الضغط عليها برفق للتخلص من الصبغة الزائدة.طريقة الحوضإحضار دلو أو حوض وملؤه بكمية كافية من الماء تبلغ درجة حرارتها 140 درجة فهرنهايت، اتبع التعليمات الموضحة على الصبغة من الخارج لتدرك إرشادات الخلط جيدًا ثم امزج الصبغة بالماء ومن ثم اختبار لون الصبغة، عند صبغ الملابس القديمة في المنزل يتم تبلليها وإضافتها إلى الدلو وتحريكها ببطء واستمرار لا سيما في أول 10 دقائق، يظل الدلو على النار قرابة نصف ساعة حتى يتم تحقيق اللون المطلوب.من خطوات صبغ الملابس القديمة في المنزل شطفها بشكل جيد، اشطف بمزيد من الماء للتخلص من الصبغة الزائدة، استمر في ذلك حتى تصبح المياه صافية، يجب أن تضع نصب عينيك أنه كلما كانت درجة حرارة المياه عالية، زاد ترسيخ اللون بالقماش، لذلك حاول أن تجعله ساخنًا بقدر المستطاع.غسل الملابس مرة أخرىأضف الماء بكمية كافية في الغسالة والمنظفات الخفيفة ومنعم الأقمشة كوسيلة لترسيخ وتثبيت الصبغة، مع إضافة بعض المكونات التي من شأنها تثبيت اللون، مع التحقق من أن ماء الشطف نقي خاليًا تمامًا من آثار الصبغة، من ثم تعليق الملابس حتى تجف مع عدم استخدام المجفف في هذه العملية ومن ثم كويها، وفي النهاية ستحصل على ملابس رائعة.ختامًا… تعرفنا على طريقة صبغ الملابس القديمة في المنزل خطوة بخطوة حتى تصبح هذه التجربة عملية سهلة التنفيذ دون مواجهة أي عراقيل، حوّل قطعة ملابس قديمة إلى لون حيوي أنت تفضله من خلال صبغها، العملية بسيطة، فقط اتبع الخطوات المرفقة أعلاه بكل حذافيرها حتى تضمن الحصول على نتائج رائعة ومتسقة.