المفتي يوجه النصية لسيدة غير محجبة



الدكتور شوقي علام الدكتور شوقي علام



نصح الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، سيدة تصوم وهي غير محجة الالتزام بالحجاب، مؤكدًا أن صومها صحيح.



وقال مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج مكارم الأخلاق في بيت النبوة، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن ترك التكليف لا يبطل الآخر كل تكليف منفرد عن الآخر وأمر القبول عند الله سبحانه وتعالى نحن لا نعلمه، مؤكدًا أن صيامها صحيح، مطالبها بالالتزام بارتداء الحجاب.



وطالبها بالاستغفار لله إذا تركت أمر من التكاليف، وأن تطلب من الله عز وجل أن يقبل أعمالها، لافتًا إلى أن إمكانية صوم مريض التنفس الصناعي يعود إلى الأطباء؛ وعليهم الالتزام بنصيحة الطبيب إذا طالبهم بالامتناع عن الصيام، وعليهم بالصوم إذا كانت حالتهم الصحية تمكنهم من ذلك.

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الأنبياء معصومون من الخطأوأوضح الدكتور شوقي علام، أن الأنبياء معصومون من الخطأ قائلا: هو أمر تقتضيه مهمة الوحي، ولا يُعقل أن هذا الإنسان الذي ينقل عن الله سبحانه وتعالى ألا يكون معصومًا، لافتًا إلى أن هذا ثابت باتفاق الأمة.وأشار إلى أنه من واقع الاصطفاء الرباني للأنبياء من البشر يضفي مهابة خاصة وقدسية على الأنبياء والمرسلين جميعًا؛ خاصة على من ذكرهم القرآن بأسمائهم 25 نبيًا، ونحن نؤمن بكتبهم ورسلهم، نؤمن بأن الله أرسل رسل عديدين بخلاف الـ 25 ممن ذكروا في القرآن الكريم؛ ولهم تقدير وتبجيل من الله سبحانه وتعالى ومنا جميعًا.السيدة عائشة أكثر النساء رواية للحديثعلى جانب أخر، قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن السيدة عائشة كانت ذكية سريعة التعلُّم، لذلك استوعبت الكثير من علوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبحت من أكثر النساء روايةً للحديث.وتابع علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج مكارم الأخلاق على قناة صدى البلد الحديث عن فضائلها لا يمل ولا ينتهي، فقد كانت رضي الله عنها صوامة قوّامة، تكثر من أفعال البِر، ووجوه الخير، وقد شهد لها النبي (صلى الله عليه وسلم بالعلم؛ فقال: خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء.وأضاف أنه لا يوجد في نساء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، امرأة أعلم من السيدة عائشة بدين الإسلام، وقد آثرت الحياة العلمية، بل كانت تناقش الصحابة في كثير من الأمور العلمية وتدخل معهم في مناقشات فقهية، فضلا عن الاستدراكات العلمية والفقهية، إضافة إلى تتلمذ بعض الصحابة على يديها.