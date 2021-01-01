مصر تتعاقد على 6 شحنات قمح إحداها من روسيا

من أجل العمل على دعم مخزونها الاستراتيجي من السلع الأساسية تعاقدت مصر الأربعاء على شراء 350 ألف طن قمح من روسيا وفرنسا وبلغاريا، وفقا لمصدر مسئول في هيئة السلع التموينية المصرية.
وحسب المصدر الذي تحدث لموقع سكاي نيوز عربية فإن التعاقد شمل شحنة قمح من بلغاريا وأخرى من روسيا و4 شحنات من فرنسا.
وأكد المصدر أن متوسط السعر الذي اتفقت عليه مصر مع المستوردين هو 480 دولارا للطن، وأن يتم شحن القمح البلغاري والفرنسيي خلال الفتره من 15 إلى 31 مايو المقبل.
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