أميركا تهدي مصر "رسالة الاعتراف بالاستقلال"

تسلم وزير الخارجية المصري، سامح شكري، من نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، هدية لمصر، تخليدا للذكرى المئوية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.
والهدية عبارة عن نسخة لخطابيّن، أحدهما خطاب الاعتراف باستقلال مصر وسيادتها والوثيقة المنشئة للعلاقات موجّهة من الرئيس الأميركي آنذاك، وارن هاردينغ، إلى الملك أحمد فؤاد.
أما الخطاب الآخر، فهو خطاب من وزير الخارجية الأميركي في ذلك الوقت، تشارلز هيوز، إلى عبد الخالق ثروت باشا، لتهنئته على الاستقلال.
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