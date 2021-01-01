لينوفو تنتج إصدارات جديدة من أجهزة حاسب Xiaoxin الكل في واحد



لينوفو لينوفو

أعلنت شركة لينوفو رسمياً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Xiaoxin الكل في واحد التي تتميز بالجيل 12 من معالجات إنتل.



تنطلق الإصدارات الجديدة من أجهزة حاسب Lenovo Xiaoxin الكل في واحد باثنان من الأحجام 27 و24 إنش، على أن يدعم الأجهزة الجيل 12 من معالجات إنتل من سلسلة P.



ويتميز نموذجي الجهاز بدقة 1080 بيكسل في الشاشة، كما تأتي شاشة الأجهزة بتصميم نحيف للإطارات في ثلاثة إتجاهات من الشاشة بينما يأتي الإطار السفلي بحجم أكبر.

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وتضم الأجهزة معالج i5-1250P بقوة 35W، كما تأتي الأجهزة بذاكرة 16 جيجا بايت رام في ذاكرة DDR4 بسرعة 3200MHz، وسعة تخزين 512 جيجا بايت في سعة PCIe 4.0 SSD.أيضاً يأتي الجهاز باثنان من المكبرات الصوتية بتقنية Dolby، مع كاميرة مدمجة، واثنان من الميكرفونات، وللإتصال تأتي الأجهزة بعدد 4 من منافذ USB Type A، ومدخل HDMI، ومنفذ لشبكات الإنترنت.كما يأتي جهاز Lenovo Xiaoxin بحجم 24 إنش بسعر 740 دولار، وينطلق الإصدار المميز بحجم 27 إنش بسعر 785 دولار.