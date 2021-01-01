لينوفو تنتج إصدارات جديدة من أجهزة حاسب Xiaoxin الكل في واحد

أعلنت شركة لينوفو رسمياً عن الإصدارات الجديدة من أجهزة Xiaoxin الكل في واحد التي تتميز بالجيل 12 من معالجات إنتل.
تنطلق الإصدارات الجديدة من أجهزة حاسب Lenovo Xiaoxin الكل في واحد باثنان من الأحجام 27 و24 إنش، على أن يدعم الأجهزة الجيل 12 من معالجات إنتل من سلسلة P.
ويتميز نموذجي الجهاز بدقة 1080 بيكسل في الشاشة، كما تأتي شاشة الأجهزة بتصميم نحيف للإطارات في ثلاثة إتجاهات من الشاشة بينما يأتي الإطار السفلي بحجم أكبر.
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