تطوير تقنية لقياس ضغط الدم لجلب الميزة لساعت ابل الذكية في 2024

أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لجلب آداة قياس ضغط الدم في إصدارها المقرر إطلاقه في 2024 من الساعات الذكية.
قدمت شركة سامسونج سلسلة ساعات Galaxy Watch4 الذكية بميزة قياس ضغط الدم، إلا أن الميزة لن تدعم إصدارات ابل حتى 2024.
ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر تقرير “Mark Gurman” الذي نشر في Bloomberg، والذي أكد على أن إصدار ابل الأول من الساعات الذكية المميزة بدعم قياس ضغط الدم ينطلق رسمياً للأسواق بحلول 2024، لذا لن تقدم الميزة في إصدارات هذا العام أو العام المقبل.
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