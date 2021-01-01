تطوير تقنية لقياس ضغط الدم لجلب الميزة لساعت ابل الذكية في 2024

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أكدت أحدث التقارير على خطط ابل لجلب آداة قياس ضغط الدم في إصدارها المقرر إطلاقه في 2024 من الساعات الذكية.



قدمت شركة سامسونج سلسلة ساعات Galaxy Watch4 الذكية بميزة قياس ضغط الدم، إلا أن الميزة لن تدعم إصدارات ابل حتى 2024.



ولقد جاءت التفاصيل الجديدة عبر تقرير “Mark Gurman” الذي نشر في Bloomberg، والذي أكد على أن إصدار ابل الأول من الساعات الذكية المميزة بدعم قياس ضغط الدم ينطلق رسمياً للأسواق بحلول 2024، لذا لن تقدم الميزة في إصدارات هذا العام أو العام المقبل.

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وتشير التسريبات إلى أن تقنية إستشعار ضغط الدم مازالت غير مجهزة لدعم ساعات ابل في الوقت الراهن، حيث يتطلب تطوير الميزة بدقة أعلى لدعم المستخدم بكفاءة لتحديد إرتفاع ضغط الدم، كما أشار التقرير إلى أن تطوير الميزة إستغرق فترة 4 سنوات.كما يؤكد تقرير “Mark Gurman” على أن ابل تعمل على تطوير الميزة بتقنية الشركة الخاصة التي تدعم إداراك إرتفاع ضغط الدم بدقة.ومن المقرر أن تختلف تقنية ابل عن التقنية المقدمة من سامسونج، حيث تتطلب تقنية سامسونج تطبيق لقياس ضغط الدم من خلال شاشة تقليدية، بينما تعمل ابل على تطوير الميزة لتعمل بشكل مستقل على ساعة ابل الذكية.