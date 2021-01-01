سوني تمول شركة Epic Games لإنشاء ألعاب خاصة في ميتافيرس..صفقة بملياري دولار..

قامت شركة سوني بتمويل شركة Epic Games إيبك جيمز بقيمة ملياري دولار وذلك لإنشاء ألعاب خاصة في عالم ميتافيرس، وذلك في صفقة جديدة من أكبر صفقات ألعاب الفيديو في إطار المنافسة بين شركتى مايكروسوفت وسوني.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن شركة Epic Games تلقت تمويلا من شركة سوني وكذلك شركة Kirkbi بقيمة ملياري دولار لإنشاء ميتافيرس metaverse ، خصيصًا للأطفال، حيث تقدر شركة Epic الصفقة بأنها ستحقق إيرادات في المستقبل بقيمة 31.5 مليار دولار .
وقال كينيشيرو يوشيدا ، الرئيس التنفيذي لشركة سوني: "نحن على ثقة من أن خبرة Epic ، بما في ذلك محرك لعبتهم القوي ، جنبًا إلى جنب مع تقنيات سوني ، ستسرع جهودنا المختلفة مثل تطوير تجارب جديدة للمعجبين في الرياضة وإنتاجنا الافتراضي المبادرات ".
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