سوني تمول شركة Epic Games لإنشاء ألعاب خاصة في ميتافيرس..صفقة بملياري دولار..

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قامت شركة سوني بتمويل شركة Epic Games إيبك جيمز بقيمة ملياري دولار وذلك لإنشاء ألعاب خاصة في عالم ميتافيرس، وذلك في صفقة جديدة من أكبر صفقات ألعاب الفيديو في إطار المنافسة بين شركتى مايكروسوفت وسوني.



وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز فإن شركة Epic Games تلقت تمويلا من شركة سوني وكذلك شركة Kirkbi بقيمة ملياري دولار لإنشاء ميتافيرس metaverse ، خصيصًا للأطفال، حيث تقدر شركة Epic الصفقة بأنها ستحقق إيرادات في المستقبل بقيمة 31.5 مليار دولار .



وقال كينيشيرو يوشيدا ، الرئيس التنفيذي لشركة سوني: "نحن على ثقة من أن خبرة Epic ، بما في ذلك محرك لعبتهم القوي ، جنبًا إلى جنب مع تقنيات سوني ، ستسرع جهودنا المختلفة مثل تطوير تجارب جديدة للمعجبين في الرياضة وإنتاجنا الافتراضي المبادرات ".

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وأضاف أن شركة Epic Games أنشأت بالفعل عالمًا افتراضيًا ناجحًا من خلال لعبتها الأكثر شهرة ، Fortnite ، كما يوفر برنامج "Unreal Engine" الذي يدعمه نموذجًا أوليًا للتقنية التي من شأنها تشغيل عالم افتراضي حيث يمكن لآلاف الأشخاص التنقل بين المساحات الرقمية المنفصلة كأفاتار ثلاثية الأبعاد.وأكد يوشيدا أنه لا يزال هناك طريق طويل لابد أن تقطعه الشركتان معا قبل أن تصل هذه العوالم الافتراضية إلى زمن انتقال منخفض سلس مطلوب لجعلها جذابة بدرجة كافية لتحل محل تفاعل العالم الحقيقي.وتأتي هذه الصفقة بعد أن توصلت مايكروسوفت إلى اتفاق للاستحواذ على Activision Blizzard مقابل 75 مليار دولار، حيث قال الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا إن الصفقة ستسمح لها بالحصول على موطئ قدم في "metaverse" .وكانت شركة سوني قدمت بالفعل 250 مليون دولار لتمويل Epic Games في يوليو 2020 ، تلتها 200 مليون دولار أخرى في أبريل 2021 ، ليصل الإجمالي إلى 1.45 مليار دولار.