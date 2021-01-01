قطاع العملات الرقمية والمشفرة يشهد انخفاضا هائلا..سقوط مدوٍ لـ بيتكوين وإيثريوم..

شهد قطاع العملات الرقمية والمشفرة انخفاضا مدويا، حيث سقطت عملة بيتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار لتنخفض حوالي 15 % من قيمتها ، فيما فقدت عملة إيثريوم 14 % وانخفضت ما دون 3000 دولار أمريكي.
وفقًا لـ CoinMarketCap فإن أسواق العملات الرقمية تراجعت خلال الساعات الماضية بنسبة 8.5? لتصل إلى القيمة السوقية البالغة 1.84 تريليون دولار، حيث يعتبر الانخفاض هو الأكبر منذ 15 مارس الماضي.
وترتبط عملة البيتكوين، والتي ترتبط تاريخيًا إلى حد ما بأسعار العملات المشفرة الأخرى ، مؤخرًا بشكل متزايد بأسعار الأسهم الأمر الذى أدى لانخفاضها لهذا القدر الكبير.
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