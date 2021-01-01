قطاع العملات الرقمية والمشفرة يشهد انخفاضا هائلا..سقوط مدوٍ لـ بيتكوين وإيثريوم..



بيتكوين بيتكوين

شهد قطاع العملات الرقمية والمشفرة انخفاضا مدويا، حيث سقطت عملة بيتكوين إلى ما دون 40 ألف دولار لتنخفض حوالي 15 % من قيمتها ، فيما فقدت عملة إيثريوم 14 % وانخفضت ما دون 3000 دولار أمريكي.



وفقًا لـ CoinMarketCap فإن أسواق العملات الرقمية تراجعت خلال الساعات الماضية بنسبة 8.5? لتصل إلى القيمة السوقية البالغة 1.84 تريليون دولار، حيث يعتبر الانخفاض هو الأكبر منذ 15 مارس الماضي.



وترتبط عملة البيتكوين، والتي ترتبط تاريخيًا إلى حد ما بأسعار العملات المشفرة الأخرى ، مؤخرًا بشكل متزايد بأسعار الأسهم الأمر الذى أدى لانخفاضها لهذا القدر الكبير.

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وبحسب موقع Decrypt فإن انخفاض سعر العملاقة المشفرة، بيتكوين، يرجع لعدد من الأسباب منها الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا ، وكذلك بسبب عمليات إغلاق جديدة في الصين لتفشي فيروس كورونا ، بالإضافة إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقوة ما أثر على المعروض من الأموال في الاقتصاد.ويرجح عدد كبير من الخبراء والمحللين أن عددا من العملات المشفرة على رأسها بيتكوين و إيثريوم سوف تنخفض قبل أن يتصرف بنك الاحتياطي الفيدرالي ويغير سياسته الصارم، كما أنها ستنخفض إلى عتبة 30 ألف دولار للبيتكوين و 2500 دولار للإيثريوم قبل نهاية يونيو القادم.