META برمجية خبيثة في البريد الإلكتروني تخترق جميع بياناتك

حذر عدد من خبراء الأمن الإلكتروني من أن هناك رسالة بريد إلكتروني تستهدف المستخدمين وتحاول سرقة كلمات المرور الخاصة بهم من خلال احتوائها على برمجيات خبيثة وضارة ، حيث تعمل هذه البرمجيات على الانتشار في أماكن أخرى بسرعة شديدة.
وبحسب تقرير من موقع Tech Radar فإن هناك برمجية خطيرة تسمى META تم اكتشافها بواسطة الباحث الأمنى Brad Duncan براد دونكان، تعمل على فتح كلمات المرور وسرقتها كما تقوم بتسجيل بيانات الدخول من المتصفحات ، وكذلك من محافظ العملات المشفرة.
ويقوم الهاكرز الذين يستخدمون هذه البرمجية للايقاع بالمستخدمين وسرقة حساباتهم الشخصية ومن ثم الحصول على البيانات الشخصية وكذلك البيانات المصرفية بالقيام بإرسال أحد الرسائل إلى البريد الإلكتروني الخاص بالضحية وبداخله رابط يحتوى على هذه البرمجية مما يعمل على اختراقه فور فتح الرابط.
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