مفاجأة 6 تطبيقات بديلة لـ خدمات جوجل ..من هواوي لعشاق هواتفها الذكية..

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كشفت بعض المواقع التقنية، عن أن شركة هواوي Huawei الصينية، تحضر مفاجأة لعشاق هواتفها الذكية هذا العام تتعلق بنظامها التشغيلي HarmonyOS المنافس لنظام أندرويد.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة هواوي لإطلاق تحديث HarmonyOS 3.0 الجديد، رسميا في شهر سبتمبر المقبل، حيث قررت تأجيل إطلاق لإصدار الرئيسي الثالث من نظامه التشغيل، بعد أن كان من المقرر طرح الإصدار المستقر في سبتمبر من هذا العام.



ومن المتوقع أن تطرح هواوي، نسخة معاينة اختبارية من نظام HarmonyOS 3.0 للمطورين في شهر مايو المقبل، كي يبدأوا بتطوير تطبيقاتهم الجديدة، ووفقا للتسريبات الأخيرة سيجلب الإصدار الثالث من بديل أندرويد، أكبر تحديثات للتظام منذ إطلاقه لأجهزة الشركة، كما سيدعم ما تم تطويره في الإصدارات السابقة.

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وسيعمل الإصدار الجديد على تحسين واجهة المستخدم وتحسين الأداء، ولكنه لا يحدث تغييرات كبيرة في شكل نظام التشغيل وأسلوبه، ومن المتوقع أن تعلن هواوي عن نظام HarmonyOS 3.0 بشكل رسمي مع الإعلان عن هواتف Mate 50 الرائدة خلال الربع الثالث من هذا العام.جميع التطبيقات التي يجلبها HarmonyOS على هواتف هواويأكدت شركة هواوي، أن نظامها التشغيلي المعروف باسم "هارموني أو آي"، هو المنافس الأبرز لنظام التشغيل الأشهر "أندرويد"، نظرا لأنه نظام بيئي متكامل يأتي مدعوما بمجموعة مميزة من التطبيقات، كما يسمح للمستخدمين باستخدام تطبيقات أندرويد، إلى جانب السماح بتنزيل تطبيقات HarmonyOS وتشغيلها.مع استمرار الصراع القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، أعلنت شركة هواوي في 16 ديسمبر 2020، عن إصدار تجريبي للهواتف المحمولة من نظام التشغيل HarmonyOS 2.0 للمطورين وفي نفس اليوم، أطلقت الشركة الصينية أيضا الاختبار التجريبي من نظامها التشغيلي على أجهزة Huawei P40 و Mate 30 و MatePad Pro في الصين.وفي الوقت الحالي، يضم نظام التشغيل HarmonyOS، مجموعة مفيدة من التطبيقات التي طورتها الشركة الصينية كبديل أساسي لنظام اندرويد على أجهزتها، وشملت التطبيقات التالية:1. متجر هواوي AppGallery:يوفر متجر تطبيقات هواوي عددًا كبيرًا من التطبيقات والخيارات الأخرى المفيدة والمنافسة لمتجر جوجل "بلاي"، وهو يأتي مثبتا مسبقا على هواتف هواوي، ويتضمن 5 علامات تبويب وهم Featured وCategory وTop وManager بالإضافة إلى تبويب Me الخاص بإعدادات المستخدم وتفضيلات التطبيق، ويختلف معرض تطبيقات هواوي تمامًا عن متجر Google Play، ويضم المتجر أكثر من 580 مليون مستخدم نشط شهريا، ويتوفر في أكثر من 170 دولة، بـ 78 لغة.ولكن يواجه متجر هواوي AppGallery، مشكلة كبرى في اعتماد وهي نقص التطبيقات الأساسية من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى التي تحظى بشعبية كبيرة في المملكة المتحدة وأوروبا، مثلTwitter والتطبيق الرئيسي Facebook و Instagram و WhatsApp و Messenger. Netflix و Disney + و Prime Video.2. محرك بحث هواوي Petal Search:طرحت هواوي محرك بحث خاص بها يسمي PETAL وهو بديلا رسميا لمحرك جوجل، حيث يتميز محرك بحث PETAL بميزات البحث الرئيسية، مع عرض أحدث الأخبار وأخبار الطقس، والفيديو، وأيضا الموسيقى والكتب، إلى جانب تحميل التطبيقات، كما يوفر لك طريقة سهلة لتثبيت التطبيقات من مصادر غير رسمية كملفات APK مثل APKMirror و APKPure.3. مساعد هواوي الصوتي Celia:هو مساعد صوتي ذكي يتوفر حصريا لهواتف هواوي، ولكن لا يمكن استخدامه على أجهزة هواوي القابلة للارتداء بدون هاتف متوافق، ومع ذلك، لا يزال بإمكانه فعل كل ما تتوقعه مثل مساعد جوجل الصوتي، بما في ذلك تعيين التذكيرات وتعيين التنبيهات وقراءة الإشعارات والبحث في الإنترنت.4. تطبيق مؤتمرات الفيديو MeeTime Video:ميزة أخرى تقدمها هواوي على غرار منافستتها جوجل وهي MeeTime، والتي تتيح لك إجراء مكالمات الفيديو والصوت مجانا عبر هواتف هواوي، وكما يتيح لك التطبيق نقل الملفات أو إظهار شاشة الشخص الذي تتحدث إليه.5. خرائط هواوي Petal Maps:طورت هواوي تطبيق ملاحة والخرائط الخاصة بها، كان يطلق عليه في السابق HERE WeGo، ولكنه يطلق عليه اسم Petal Maps، وهو يعد بديلًا قويًا لتطبيق الخرائط والملاحة الخاص بجوجل Google Maps، حيث يتميز بأنه يحتوي على خرائط أكثر من 1300 مدينة حول العالم، ويمكن استخدامه بدون الاتصال بالإنترنت، كما يوفر معلومات تجارية ونقل وصحية سريعة التدفق ومسجلة.6. متصفح هواوي Huawei Browser:تتضمن خدمات هواوي HMS، أيضا متصفح ويب بديل لمتصفح جوجل كروم، والذي يأتي مزودا بملف إخباري مدمج، واختصارات لمواقع الويب، مع دعما لميزة الوضع الداكن الشائعة.