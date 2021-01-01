"روس كوسموس" الفضائية الروسية تعلن عن بدء إنتاج نماذج اختبارية لصاروخ "سويوز - 5" الفضائي الواعد

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أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أن روسيا بدأت في إنتاج نماذج اختبارية لصاروخ "سويوز – 5" الفضائي الواعد.



وأوضح أن تصميم الصاروخ الجديد وإنتاجه يجري في إطار مشروع "بايتريك" الروسي الكازاخستاني الذي تولى الجانب الروسي بموجبه إنتاج وإطلاق الصاروخ الفضائي. أما الجانب الكازاخستاني فتولى تطوير البنية التحتية الأرضية لصاروخ "سويوز – 5" في مطار "بايكونور" الفضائي وإعادة تجهيز المنصة المخصصة سابقا لإطلاق صواريخ "زينيت" أوكراني الصنع والتي أطلقت عليها "منصة نزاربايف".



يذكر أن الجانبيْن الروسي والكازاخستاني وقعا عام 2018 اتفاقية تقضي بادخال تعديلات في الاتفاقية التي عقدتها عام 2004 الحكومتان الروسية والكازاخستانية بشأن تحقيق مشروع "بايتريك" المشترك.

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ويتوقع أن يطلق أول صاروخ من طراز "سويوز – 5" من منصة "بايتريك" في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي نهاية عام 2023. وسيستخدم الصاروخ الجديد لإطلاق المركبات المأهولة وغير المأهولة إلى مدار الأرض.