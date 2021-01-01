"روس كوسموس" الفضائية الروسية تعلن عن بدء إنتاج نماذج اختبارية لصاروخ "سويوز - 5" الفضائي الواعد

آخر الأخبارعلم وتقنية › "روس كوسموس" الفضائية الروسية تعلن عن بدء إنتاج نماذج اختبارية لصاروخ "سويوز - 5" الفضائي الواعد

صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية، دميتري روغوزين أن روسيا بدأت في إنتاج نماذج اختبارية لصاروخ "سويوز – 5" الفضائي الواعد.

وأوضح أن تصميم الصاروخ الجديد وإنتاجه يجري في إطار مشروع "بايتريك" الروسي الكازاخستاني الذي تولى الجانب الروسي بموجبه إنتاج وإطلاق الصاروخ الفضائي. أما الجانب الكازاخستاني فتولى تطوير البنية التحتية الأرضية لصاروخ "سويوز – 5" في مطار "بايكونور" الفضائي وإعادة تجهيز المنصة المخصصة سابقا لإطلاق صواريخ "زينيت" أوكراني الصنع والتي أطلقت عليها "منصة نزاربايف".

يذكر أن الجانبيْن الروسي والكازاخستاني وقعا عام 2018 اتفاقية تقضي بادخال تعديلات في الاتفاقية التي عقدتها عام 2004 الحكومتان الروسية والكازاخستانية بشأن تحقيق مشروع "بايتريك" المشترك.

ويتوقع أن يطلق أول صاروخ من طراز "سويوز – 5" من منصة "بايتريك" في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي نهاية عام 2023. وسيستخدم الصاروخ الجديد لإطلاق المركبات المأهولة وغير المأهولة إلى مدار الأرض.

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على "روس كوسموس" الفضائية الروسية تعلن عن بدء إنتاج نماذج اختبارية لصاروخ "سويوز - 5" الفضائي الواعد

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
50897

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager