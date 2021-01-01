تسريب مواصفات أحدث هاتف أندرويد من موتورولا

تستعد موتورولا لإطلاق هاتف أندرويد ينافس بسعره ومواصفاته أحدث الهواتف الذكية المطروحة حاليا.
وتبعا لأحدث التسريبات فإن الهاتف سيحصل على شاشة P-OLED بمقاس 6.55 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 402 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الجهاز بنظام Android 12 الجديد، ومعالج Qualcomm Snapdragon 680 4G، ومعالج رسوميات Adreno 610، وذواكر وصول عشوائي 4و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.
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