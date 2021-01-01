لتنظيف بقع السجاد دون غسيل



تنظيف بقع السجاد تنظيف بقع السجاد



يتسخ السجاد بسرعة خلال شهر رمضان بسبب العزومات المتكررة وتصرفات الأطفال التلقائية مما يؤدي إلى حدوث بعض البقع على السجاد .



وفى نفس الوقت يكن من الصعب على المرأة رفع السجاد وغسله بجانب الصيام ومهام المطبخ وترتيب المنزل وطقوس العبادة



لذا نعرض لكم طريقة سهلة لتنظيف السجاد دون حاجة للغسله بالكامل وذلك وفقا لموقع “thespruce”

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في البداية قومي بتنظيف البقع المرئية بالمكنسة الكهربائية لإزالة الأوساخ والأتربة والأوساخ والحطام وإذا تخطيتي هذه الخطوة فقد تدفع التراب حولها أو تدفعها إلى عمق أكبر في ألياف السجاد. تتطلب إزالة بعض البقع مثل الزيت والقطران وحوادث الحيوانات الأليفة معالجة خاصةفي زجاجة رذاذ واخلطي جزءًا من الخل الأبيض المقطر وثلاثة أجزاء من الماء البارد وستحتاج إلى إعادة ملء الزجاجة حسب حجم البقع ثم رشي الخليط على مكان البقعة فى السجاد .افتحي الأبواب والنوافذ لزيادة تدفق الهواء في الغرفة أو أضف مراوح متذبذبة لتسريع عملية التجفيف لا تسمح لحركة المرور على السجادة حتى تجف تمامًا.إذا كان لا بد من استخدام الغرفة عندما تكون السجادة رطبة وضع أغطية بلاستيكية أو أقمشة على ممرات المرور لمنع تلطيخها.