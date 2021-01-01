الفطار اليوم .. فيليه بالبصل والمشروم مع أرز أبيض.. والحلو جيلي بالفراولة والليمون وقطايف بالكاسترد



فيليه بالبصل والمشروم فيليه بالبصل والمشروم



تعد وجبة الإفطار من الوجبات التي تحرص السيدات بها على تقديم أشهى الاكلات التي تفضلها أسرتها، وتحرص على التنوع بشكل يومي خلال شهر رمضان الكريم.



وإليكم طريقة تحضير فيليه بالبصل المكرمل مع الأرز الأبيض والحلو جيلي فراولة والليمون والنعناع و قطايف بالكاسترد.



مقادير فيليه بالبصل المكرمل والمشروم

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1 عرق فيليه2 بصل2 معلقة كبيرة زبدة2 معلقة صغيرة سكر2 كوب مشروم2 معلقة كبيرة صويا صوص1 مكعب مرقرشة جوزة الطيبرشة بقدونسزيتملح وفلفلطريقة تحضير فيليه بالبصل المكرمل والمشروم* يقطع العرق ثم يشوح في زبدة وزيت على النار مع إضافة الملح والفلفل.* يشوح البصل في زيت وزبدة على النار حتى الحصول على اللون الذهبي ثم يضاف السكر مع التقليب حتى يتكرمل.* يضاف المشروم للبصل ثم مكعب المرق والجوزة الطيب والصوص.* تضاف الكريمة ثم تترك حتى تغلي ثم يضاف اللحم ويترك حتى تمام النضج ثم يضاف البقدونس ويقدم.مقادير أرز أبيضأرزمرقةحبهانبصلسمـنةورق لوراملحفلفلطريقة تحضير أرز أبيضضعي سمن في الحلة مع حبة بصل سليمة و المرقة و حبهان وورق لوراضيفي الأرز المغسول و المصفي و علية الماءاتركية لينضج علي نار هادئة و قدميه بالهناطريقة عمل جيلي الفراولة الليمون بالنعناع والبرتقالمقادير جيلي الفراولة الليمون بالنعناع والبرتقالجيلي الفراولة500 جرام بيورية فراولة4 ملعقة كبيرة جيلاتينكوب سكرجيلي الليمون بالنعناع400 جرام ماء100 جرام عصير ليمونربع كوب ورق نعناعكوب سكر5 ملعقة كبيرة جيلاتينجيلي البرتقال500 جرام عصير برتقالكوب سكر4 ملعقة كبيرة جيلاتينطريقة تحضير جيلي الفراولة الليمون بالنعناع والبرتقالجيلي الفراولة* يوضع بيورية الفراولة مع السكر على النار حتى يغلي ويذوب السكر تماما* يذاب الجيلاتين في الماء ثم يضاف الى الخليط ويقلب حتى يذوب* يصفى الخليط ويترك حتى يصبح في درجة حرارة الغرفة* يصب في الكاسات ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك تماماجيلي البرتقال* يوضع عصير البرتقال مع السكر على النار حتى يغلي ويذوب السكر تماما* يذاب الجيلاتين في الماء ثم يضاف الى الخليط ويقلب حتى يذوب* يصفى الخليط ويترك حتى يصير في درجة حرارة الغرفة* يصب في الكاسات فوق جيلي الفراولة ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك تماماجيلي الليمون بالنعناع* يوضع عصير الليمون مع الماء والسكر و النعناع على النار حتى يغلي ويذوب السكر تماما* يذاب الجيلاتين في الماء ثم يضاف الى الخليط ويقلب حتى يذوب* يضرب الخليط في الخلاط اليدوي ويترك حتى يصبح في درجة حرارة الغرفة* يصب في الكاسات فوق جيلي البرتقال ويوضع في الثلاجة حتى يبرد ويتماسك ثم يقدم.قطايف بالكاستردقطايف مقليةحشوة كاسترد3 صفار بيضنصف كوب لبننشارشة جنزبيل مطحونقرفةفسدق مجروش للوجهطريقة تحضير قطايف بالكاسترد* • اخلطي على النار اللبن مع القرفة و الزنجبيل* • اخلطي جزء من اللبن مع صفار البيض والنشا* • ثم يضافوا لباقي كمية اللبن على النار مع الاستمرار فى التقليب حتى تحصلي على قوام الكاسترد المطلوب* • تحشى القطايف المقلية بالكاتسرد* • وتغمز في الفسدق المجروش وتقدم