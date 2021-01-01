بطريقة سهلة عمل العيش البورى



العيش البورى العيش البورى



تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل العيش البورى تكا بمذاق لا يقاوم وشكل شهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.



المقادير :



نصف كيلو دقيق

ملعقة سكر

ملعقى ملح

3 ملاعق زيت

ملعقة بيكنج بودر

ماء دافىء للعجن

ملعقتين زبادى

قد يعجبك أيضا...

الطريقة :نقوم بعجن المكونات السابقةنترك العجينة لترتاح لمدة نصف ساعهنقوم بتقسيم العجينة الى كور صغيره (هذا المقدار كافى لعمل 10 ارغفة تقريباً)نقوم بفردهاتقلى فى زيت غزير (لابد ان يكون الزيت ساخن جداً وغزير حتى يرتفع الرغيف )توضع على ورق نشاف أو مناديل مطبخ لامتصاص الزيت الزائد ويقدموبالهناء والشفاءلعمل العيش السورى:نصف كيلو دقيق 10 جرام ملح 25 جرام سكر 250 مل ماء.طريقة عمل العيش السورى:* اعجني العجينة عن طريق خلط المكونات في العجان* قطعي العجينة كويرات صغيرة* افردي كل منها باستخدام نشابة على سطح مرشوش دقيق حتى يصبح لديك قرص رقيق* استخدمي طاسة غير لاصقة ساخنة لتسوية الأقراص* لتصبح لديكي اقراص عيش جاهزة للاستخدام وقدميها بالهنا.